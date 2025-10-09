Terelu no se calla tras su "posado de la venganza": "A lo mejor no hubiera ni celebrado el cumpleaños"

Terelu Campos ha protagonizado este jueves, 9 de octubre, una rueda de prensa con motivo del estreno el próximo 29 de octubre de la obra de teatro 'Santa Lola' en el Teatro Calderón de Madrid y allí ha hablado ante los medios de comunicación después de las polémicas en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas.

De lo más sincera, la presentadora de televisión ha asegurado que "no" tuvo ninguna intención al posar en la fiesta de su cumpleaños con Carlo Costanzia padre: "Es que cuando en las cosas no hay una intencionalidad, pues es que no... ¿cómo me voy a imaginar yo? no me pasó por la imaginación".

Tanto es así que ha asegurado que "a lo mejor sí se me hubiera pasado... a lo mejor no hubiera ni celebrado el cumpleaños", después de ver todo el revuelo mediático que ha tenido estos días. Además, ha aclarado que "no se me pasó por la cabeza" que se iba a criticar tanto el 'posado de la venganza'.

Aun así, la hija de María Teresa Campos ha aprovechado para lanzar un mensaje a todos sus detractores, confesando que "me genera sufrimiento las mentiras, las difamaciones, el que hagan daño a mi familia, a las personas que quiero... a mi hija, a mi hermana, a mis sobrinos. Eso es lo que me genera preocupación y desasosiego".

En cuanto a cómo ve a su hija, que ha tenido que hacer frente a polémicas familiares en las que ella no tiene nada que ver, Terelu ha explicado que "bien, la veo muy bien, está muy tranquila".

Trabajo

Feliz por el ritmo de trabajo que tiene últimamente, Terelu sí que ha confesado que "me gustaría poderlo disfrutar un poquito más" de su nieto "porque a veces por los horarios y por el trabajo, voy a verlo y se acaba de dormir". Además, bromeaba con que su hija y el modelo le dejasen el bebé todo el tiempo que quisiera: "No, ¿qué te crees? ¿Qué me van a dejar? No, ¡qué va! Vamos, menudos padres son ellos".