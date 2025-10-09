¿Cuál es el verdadero problema de salud que arrastra Raphael? El cantante reaparece tras cancelar por sorpresa varios conciertos

¡Recuperadísimo! Así ha reaparecido Raphael este jueves tras superar los problemas de salud que le obligaron a suspender sus últimos conciertos en Zamora -el 26 de septiembre-, y en Murcia el pasado sábado 4 de octubre. Entonces, el icónico artista de Linares, consciente de la preocupación de sus seguidores por su estado debido al linfoma cerebral que le diagnosticaron en diciembre de 2024, emitía un comunicado a través de sus redes sociales revelando que padecía una bronquitis y prometiendo a su público que "volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros".

A principios de esta semana era su hijo Manuel Martos el que lanzaba un mensaje tranquilizador sobre la salud del cantante: "Nada, está muy bien, recuperándose. Yo creo que como media España, estamos medio malos, catarros, gripes, etc. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100% pues no... Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará" aseguraba con una sonrisa.

Y ha sido este jueves cuando Raphael ha confirmado que su recuperación es un hecho acudiendo con su mujer Natalia Figueroa a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para ultimar el papeleo de la gira que le llevará al otro lado del charco y que arrancará en Nueva York el 30 de abril de 2026.

"Yo muy bien" ha expresado con una sonrisa. "Descansando un poco" ha añadido con una ligería afonía, dejando entrever que por el momento todavía no está completamente repuesto de sus problemas de garganta.

Tras varios minutos en la Embajada, Raphael abandonaba el lugar con una gran sonrisa afirmando que "yo siempre estoy preparado" y confirmando que su gira americana le llevará a Nueva York, Miami, y muchas ciudades más. Confirmando que se encuentra fenomenal, el de Linares ha bromeado con que se ha recuperado con el apoyo de su familia y también de la prensa: "¡Y con vosotros!" ha exclamado sin poder contener la risa.