Anabel Pantoja en su entrevista más esperada, destapa su crisis con David Rodríguez y confiesa sus planes de abandonar España: "He visto una actitud sospechosa"

Anabel Pantoja ha roto su silencio después de meses sin ofrecer una entrevista profunda en el podcast de 'Ac2ality' y por sorpresa ha tratado cómo le ha cambiado ser madre, su relación con David y su paso por 'Sálvame Diario'.

La influencer ha confesado encontrarse "muy bien en lo laboral, en lo personal también" y eso es algo que le hace estar "muy feliz" aunque ha reconocido que le gustaría "arreglar los problemas de mi familia y de mis amigos".

La sobrinísima ya no es la misma que conocimos en los platós de televisión, ser madre le ha cambiado por completo, ya que "cuando viene un bebé y es tuyo, depende de ti, ves la vida de otra forma" y en ese sentido "ahora hay prioridades, entonces los dramas que tenías antes te parecen una chorrada, ahora me río de la Anabel de hace un año".

Sobre David, Anabel ha asegurado que "es muy importante" porque "se ha convertido en el 50%" y el hecho de tener una niña junto a él "me ha unido muchísimo"... desmintiendo así de una vez los rumores de crisis sentimental.

Tan cómoda estaba la joven que en el debate de coger o no el móvil a tu pareja, Anabel se ha mojado y ha desvelado que "lo he cogido" cuando "he visto una actitud sospechosa", pero ha reconocido que está mal porque "al final encuentras algo que no te gusta, yo lo he encontrado, cualquier tontería y... al final dices tú, '¿para qué?'".

"Me encantaría irme"

"Me encantaría irme fuera de España", ha desvelado la influencer. "Canarias quiero que sea una etapa bonita, me he comprado mi casa, estoy súper a gusto allí, pero Sevilla siempre ha sido mi ciudad, donde he nacido, está mi madre, los míos... entonces no descarto, Madrid ni soñarlo", ha sentenciado.

Además, en cuanto al trato que ha recibido por parte de la prensa este último año, Anabel ha confesado que siente que no ha sido el correcto, pero "lo positivo es que no me he podido separar de ella, he vivido su primer año, pero nunca podréis imaginaros lo que he vivido".

Tranquila, ha comentado que "el tiempo pone a cada uno en su sitio y al final, pienso que la humanidad y la empatía está por encima de un titular o de un bloque para rellenar un programa de televisión".

Sobre 'Sálvame', Anabel ha hablado con cariño, reconociendo que "fue mi universidad, mi instituto y mi universidad, cuando yo salí de ahí fue para irme a 'Supervivientes'" y cuando salió del reality "sabía que no iba a volver a hacer ese tipo de contenido".

Eso sí, ha reconocido que "había días que me lo pasaba muy bien y otros que no disfrutaba, llegaba a mi casa con ansiedad y me pedía 300 Glovos", una época en la que "no estaba feliz" y que no echa de menos a día de hoy.