Anabel Pantoja, obligada a lanzar este comunicado tras sus últimas declaraciones: "Amo la naturaleza"

La sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, se ha visto obligada a lanzar un comunicado tras sus últimas declaraciones: "Amo la naturaleza".

Y es que Anabel ha participado en el podcast Ac2ality y se le pregunta por el mundo de los toros. Sin embargo, tras escucharlo, la influencer considera que está mal editado y no se entiende su respuesta.

Por eso, aclara: "contesto que estoy en contra de ello, para que quede claro y no haya malos entendidos". Asegura que "quien me sigue sabe que amo la naturaleza, lucho por que se proteja, mundo océanos y todos los animales de este mundo. Gracias por no juzgarme antes de tiempo".

Publicación de Anabel Pantoja. / Instagram

Anabel Pantoja dejó su Sevilla natal para mudarse a Madrid, donde se formó como maquilladora profesional y comenzó trabajando como asistente de su tía, Isabel Pantoja. Su salto a la televisión llegó en 2011, cuando debutó como colaboradora en El programa de Ana Rosa en Telecinco.

Entre 2013 y 2016, participó como comentarista en Mujeres y hombres y viceversa. Un año después, en 2014, se estrenó como concursante de Supervivientes, compartiendo experiencia con Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, aunque fue la segunda expulsada tras dos semanas en la isla.

Su trayectoria televisiva continuó como colaboradora en ¡Qué tiempo tan feliz! (2015-2017) y como concursante de Levántate All Stars en 2016, programa presentado por Jesús Vázquez.

En 2015, comienza a colaborar en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa diario Sálvame, donde pasó de tener apariciones puntuales a convertirse en una figura habitual y muy querida por la audiencia. Su popularidad fue creciendo, especialmente en redes sociales, donde acumula más de un millón de seguidores en Instagram.

En 2019, se suma al elenco de Gran Hermano VIP, compartiendo casa con Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, aunque fue la primera expulsada. Un año después, en 2020, participó en El tiempo del descuento, llegando a la gran final. Ese mismo año, se convirtió en la primera habitante de Solos/Solas en Mitele Plus.

Además de su carrera en televisión, Anabel ha emprendido en el mundo empresarial. En 2018, abrió un negocio de uñas, diseñó una colección de bañadores y fundó la marca de joyas Lueli. Desde entonces, también trabaja como influencer de la mano de la agencia Influgency y, en 2021, lanzó su propia línea de complementos.

En 2022, volvió a Supervivientes, compartiendo aventura con Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante el reality, conoció al esgrimista Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación sentimental. Más tarde, acompañó a su tía en una gira por Latinoamérica, pero tras su regreso, Yulen puso fin a la relación, lo que volvió a colocar a Anabel en el foco de la prensa del corazón. A pesar de los rumores, ella ha negado muchas de las informaciones publicadas.

Lejos de esconderse, Anabel ha seguido disfrutando de su faceta como influencer. Ha asistido a varios eventos de alto perfil, consolidándose como parte de la “jet set” de los influencers españoles, junto a figuras como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez o David Muñoz Campillo.

Etapa

Hoy en día, Anabel está viviendo una etapa completamente nueva: acaba de convertirse en madre de su hija Alma y es una de las concursantes del programa Bailando con las estrellas en Telecinco.