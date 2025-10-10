Eva González se pronuncia tras revelarse su nuevo novio: "Estoy muy bien"

Eva González podría estar de nuevo enamorada. Tres años después de su separación de Cayetano Rivera, la modelo ha sido pillada de lo más cómplice con un atractivo joven en Sevilla, con el se besó apasionadamente en el interior de su coche como esta semana ha revelado en su portada la revista 'Lecturas'.

Una incipiente relación de la que la presentadora de 'La Voz' no habría hablado ni siquiera a su grupo de amigos, y de la que hasta el momento apenas se conoce ningún detalle, aunque todo apunta que llevarían viéndose alrededor de un año; y según Luis Pliego, este chico -alrededor de diez años más joven que ella, que ocupa un puesto de responsabilidad en hostelería y hasta ahora vivía en el extranjero por motivos laborales- ha regresado a Sevilla para estar cerca de Eva.

Revuelo

'Resignada' ante el revuelo que ha desatado su nueva ilusión, la andaluza continúa con su rutina sin confirmar o desmentir qué hay de cierto en que está enamorada del hombre con el que ha sido fotografiada besándose, aunque no ha podido evitar contener la risa cuando Europa Press le ha comentado que es muy bonito que tenga un nuevo amor. "Estoy muy bien, gracias" ha reconocido derrochando felicidad por el gran momento personal que está viviendo.