Got Talent pierde a un nuevo miembro de su jurado: "Mi último baile"

"Last dance". Sin sentimentalismos y por sorpresa, Risto Mejide ha anunciado este jueves que deja 'Got Talent': "Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows. Habrán sido 20 años valorando más de 4500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país. Está siendo muy pero que muy emotivo. Y me alegro que la despedida sea en @gottalenttv, el mejor programa de talentos de la televisión" compartía a través de su cuenta de Instagram.

Después de dos décadas en las que se ha ganado a pulso su fama de juez implacable, irónico, exigente y sobre todo sincero, como parte del jurado de algunos de los programas más icónicos de nuestro país, como 'Operación Triunfo', 'Tú sí que vales', 'Factor X', 'Top Star', y 'Got Talent' desde 2017, el publicista ha tomado la decisión de cerrar una de las etapas más importantes de su vida, y dejar a un lado la faceta que le lanzó al estrellato mediático.

Una marcha que se produce tras el adiós de Edurne González al talent, y el breve paso de solo una temporada de Tamara Falcó por el mismo; en la próxima edición, que se está grabando precisamente ahora y que verá la luz próximamente, Risto compartirá sillón con Paula Echevarría (la más veterana de los miembros del jurado), Carlos Latre y Lorena Castell, y en el aire está a quién eligirá Mediaset para llenar el enorme hueco que sin duda dejará el presentador, que a partir de ahora se centrará en 'Todo es mentira' y 'Viajando con Chester'.

Horas después de anunciar su adiós a 'Got Talent', Risto ha reaparecido en el concierto de Estrella Morente en el Teatro Real y ha revelado cómo está tras esta decisión tan inesperada: "Pues me encuentro muy feliz. Creo que es una etapa que se cierra y que hay que dejar paso a los nuevos jurados también. Yo llevo casi 20 años ya haciendo jurado en Talent Shows, o sea que está bien dar paso a los nuevos" ha afirmado.

Compañeros

¿Ha recibido la llamada de alguno de sus compañeros tras hacer público que deja el programa? Como ha asegurado -dejando entrever que no ha hablado con ninguno-, "no lo sé. No cojo el móvil normalmente, yo solo recibo WhatsApp".