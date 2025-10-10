La importante decisión que ha tomado la hija de Belén Rueda tras casarse: "Estoy muy contenta"

Belén Écija se daba el 'sí quiero' con Jaime Sánchez el pasado 14 de junio en una íntima ceremonia en Menorca en la que vimos muy emocionados a sus padres, Belén Rueda y Daniel Écija. Y después de disfrutar de su luna de miel con un exclusivo safari en Namibia, y de vivir uno de los veranos más especiales de su vida como recién casada lejos del foco mediático, la actriz ha reaparecido radiante en la presentación de las dos nuevas fragancias de Roberto Verino, de las que destinará parte de las ventas a la lucha contra el cáncer.

Presumiendo de bronceado y guapísima con nuevo look capilar -dejando al lado el rubio ondulado que lució en su boda para dar paso a una melena lisa color miel con flequillo largo- la intérprete nos ha contado el importante cambio de vida con el que su marido y ella han arrancado su matrimonio.

"Me he mudado y estoy muy contenta. Me he ido de Madrid Madrid. Ahora vivo en el extrarradio, que es lo que toca. Estar un poco tranquila también, que si no, yo creo que nos come un poco la rapidez, ¿no?" ha revelado, asegurando que aunque no lo ha hecho público hasta ahora, ha estado con la mudanza desde junio.

Y aunque reconoce que su vida no ha cambiado después de su boda, sí confiesa que cree en "el poder del anillo. Hay algo que une más". "Creo que existe, como que hay algo de que las discusiones no importan tanto, porque ya has decidido dar un paso más que a lo mejor... Yo que no soy religiosa no es algo religioso, es como simplemente la cosa de querer compartir la vida con alguien y hacerlo verbal te coloca en otro lado, ¿no? Un compromiso" se ha sincerado.

Abuelos

Tanto su madre como su padre han confesado que les encantaría ser abuelos. ¿Es un embarazo el siguiente de sus planes por cumplir tras su mudanza?: "Tienen muchísimas ganas, más que yo de ser madre casi" ha zanjado con una sonrisa, dejando en el aire si pronto nos sorprenderá con la noticia de su próxima maternidad.