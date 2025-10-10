¿Quién es el nuevo novio de Eva González": "Esa fue la primera semilla"

Desde que la revista 'Lecturas' publicó en su portada el pasado miércoles unas imágenes de Eva González derrochando complicidad con un atractivo joven con el que se besó apasionadamente en el interior de su coche después de compartir risas y buena sintonía en una terraza de Sevilla, la expectación no ha dejado de aumentar por conocer más detalles del nuevo amor de la presentadora de 'La Voz'.

A pesar de que la revista '¡Hola!' se apresuraba a desmentir la relación asegurando que este chico sería tan solo un "amigo especial", Luis Pliego (director de 'Lecturas') se reafirmaba en su información y daba más datos sobre la nueva ilusión de la modelo tres años después de su separación de Cayetano Rivera.

Sin dar su nombre para respetar así su privacidad puesto que no es un personaje público, el tertuliano desvelaba en 'El programa de Ana Rosa' que el novio de Eva sería más joven que ella -alrededor de 10 años- y que ocuparía un puesto de responsabilidad en hostelería. Debido a su trabajo, vivía en el extranjero, aunque tras conocer a la andaluza habría instalado su residencia de nuevo en Sevilla para estar cerca de ella, síntoma de que su relación se estaría afianzando a pasos agigantados.

Y este viernes ha sido precisamente en el programa presentado por Ana Rosa Quintana donde han revelado el nombre de la nueva ilusión de la presentadora, cómo se conocieron, y hasta qué punto está consolidada su historia de amor.

"Fue aproximadamente hace un año. Nacho trabaja en la organización de eventos en un hotel de una cadena muy conocida en Sevilla, y hace un año coincidieron en otro evento de esta cadena en otra provincia. No sé si cruzaron miradas... pero el caso es que esa fue la primera semilla. A partir de ese momento empezaron a hablar y a quedar, y llevan haciéndolo desde hace un año", ha relatado el reportero desplazado a Sevilla para averiguar todo lo relativo al novio de la modelo.

A pesar de que se ha apuntado que los amigos de Eva estarían sorprendidos con esta relación porque nunca les habría hablado de este chico, 'El programa de Ana Rosa', ha desvelado que "la relación se ha afianzado tanto que Eva ha ido con Nacho a muchos eventos y encuentros con los amigos de su actual pareja, todo va viento en popa".

"Apasionado"

"Nacho se define como un joven apasionado, compañero de sus compañeros. Ha estado viviendo en Andorra, en Honduras, en Sevilla, en Cádiz o en Marbella... Se llevan diez años y su entorno le define como fiel y sobre todo amigo de sus amigos" han concluido.