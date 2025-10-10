Última hora sobre el estado de salud del padre de Beatriz Trapote tras ser operado de un tumor: "Mi padre es otro"
Así lo ha contado
Beatriz Trapote ha actualizado el estado de salud de su padre tras ser operado de un tumor: "Mi padre es otro".
Tras el ingreso de su padre en el hospital el pasado mes de marzo ya comenzaron a saltar las alamas, confirmándose a finales del mes de agosto que había sido diagnosticado de un cáncer de pulmón.
Finalmente, su padre ha sido operado y Beatriz ha querido contar cómo se encuentra su padre ahora: "Mi padre es otro, además, esa tos que tenía, esas flemas, se le han quitado", aseguró en sus redes sociales.
"Adiós tumor"
Destacó que "ha sido una cirugía completa" y, por suerte, "ya ha podido decir 'adiós tumor'".
