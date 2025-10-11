Anabel Pantoja, a lágrima viva: "No quiero que se muera esa mujer"

Los seguidores de Anabel Pantoja se mostraron muy sorprendidos al ver a la sobrina de Isabel Pantoja a lágrima viva en sus redes sociales: "No quiero que se muera esa mujer".

Y es que Anabel ha publicado un vídeo en las storys de su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece llorando y viendo lo que parece ser una serie de televisión. "Yo sé que es mentira, pero es que lo hacen tan bien", asegura la influencer, señalando después de que "yo no quiero que se muera esa mujer", posiblemente porque en la serie que estaba viendo, iba a fallecer uno de los personajes.

Anabel dejó atrás su Sevilla natal para mudarse a Madrid, donde se formó como maquilladora profesional, iniciando su carrera como asistente de su tía Isabel Pantoja. Su salto a la televisión llegó en 2011, cuando debutó como colaboradora en El programa de Ana Rosa, emitido por Telecinco.

Posteriormente, entre 2013 y 2016, participó como comentarista en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, consolidando su presencia en la pequeña pantalla. En 2014, se unió como concursante a Supervivientes, compartiendo edición con Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, aunque fue la segunda expulsada tras solo dos semanas de convivencia.

Durante los años siguientes, Anabel continuó ligada a la televisión. Entre 2015 y 2017 fue colaboradora del programa ¡Qué tiempo tan feliz!, y en 2016 participó como concursante en Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez.

Su presencia en Sálvame comenzó en 2015, primero con apariciones ocasionales en el debate de Gran Hermano 16 y más tarde como colaboradora habitual. Con el tiempo, su popularidad fue creciendo, especialmente en redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram.

En 2019, participó en Gran Hermano VIP, compartiendo casa con Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, aunque fue la primera expulsada. En 2020, regresó a la televisión en el reality El tiempo del descuento, donde llegó a la gran final. Ese mismo año, se convirtió en la primera concursante de Solos/Solas, un formato exclusivo de Mitele Plus.

Más allá de la televisión, Anabel ha desarrollado una faceta empresarial. En 2018, lanzó un negocio de uñas, y también una línea de bañadores y la marca de joyas Lueli. Como influencer, trabaja con la agencia Influgency y, desde 2021, también diseña complementos de moda.

En 2022, volvió a Supervivientes, donde coincidió con Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Allí conoció al esgrimista Yulen Pereira, con quien inició una relación sentimental. Más tarde, participó en la gira latinoamericana de su tía Isabel, pero tras su regreso, Yulen puso fin a la relación, lo que volvió a colocarla en el centro del foco mediático, aunque ella ha desmentido muchos de los rumores surgidos en la prensa del corazón.

Actualmente, Anabel está decidida a disfrutar de su vida como influencer. Ha asistido a eventos donde ha compartido protagonismo con figuras de la jet set digital española, como Dulceida, Luc Loren, Manuel Carcelén, Helena Gómez y David Muñoz Campillo.

Madre

Ahora, atraviesa una nueva etapa: acaba de ser madre de su hija Alma y participa como concursante en Bailando con las estrellas, emitido por Telecinco.