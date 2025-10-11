Blanca Romero se moja al hablar de la nueva relación de la ex de Cayetano Rivera: "Todos felices"
Esto es lo que ha ocurrido
La revista 'Lecturas' publicaba esta semana en su portada unas imágenes de Eva González derrochando complicidad con un atractivo joven con el que se besó apasionadamente en el interior de su coche después de compartir risas y buena sintonía en una terraza de Sevilla. Parece que la presentadora ha encontrado de nuevo el amor tras su divorcio con Cayetano Rivera a finales de 2022.
A pesar de que la revista '¡Hola!' se apresuraba a desmentir la relación asegurando que este chico sería tan solo un "amigo especial", Luis Pliego (director de 'Lecturas') se reafirmaba en su información y daba más datos sobre la nueva ilusión de la modelo tres años después de su separación de Cayetano Rivera.
En este contexto, Blanca Romero ha sido preguntada por esta información y a pesar de que no tenía conocimiento de esta nueva pareja, ha asegurado que "me alegro muchísimo porque son buenas noticias y las buenas noticias hay que festejarlas. El bien de uno es el bien de todos. Todos felices".
'El programa de Ana Rosa' desvelaba este viernes más detalles sobre esta relación. Al parecer, el chico que acompaña a la presentadora de televisión se llama Nacho, trabaja en la organización de eventos en un hotel de una cadena muy conocida en Sevilla y en un acto que coincidieron... la llama del amor se encendió.
Un año
Se conocieron hace un año, pero lo cierto es que su relación se ha ido afianzando, ya que Eva ha ido con Nacho a muchos eventos y encuentros con los amigos de su actual pareja.
