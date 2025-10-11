Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chayo Mohedano aclara la polémica por la foto con su padre: "No fui a ningún programa"

Chayo Mohedano aclara la polémica por la foto con su padre: "No fui a ningún programa" / Instagram

Benito Domínguez

EP

Rosario Mohedano no se quiso perder este viernes el concierto de despedida de 'Andy y Lucas' en el Palacio Vistalegre de Madrid. Allí, la artista atendió a la prensa y desveló cómo es la relación actual de sus padres después de todas las especulaciones que ha habido sobre ellos.

"Mis padres están separados desde hace muchísimos años y lo que quieren, porque intentaron que la prensa no les volvieran a relacionar, es tener una relación por lo menos cordial y verse de vez en cuando", explicaba Rosario.

Eso sí, también reconocía que "cuando se veían de vez en cuando ya salía como también un rumor de que habían vuelto, que iban a volver", por lo que "ellos tienen vidas separadas, lo que les une son sus hijos, que tienen cuatro hijos maravillosos, sus nietos también y lo que quieren es dejar las cosas claras porque no quieren que haya confusiones sobre su relación."

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la relación de ambos, sobre todo después de los problemas de salud que ha tenido Amador y supuesta poca preocupación que Rosa ha mostrado por él.

En ese aspecto, la artista confesaba que "mi padre está bien, estuvo mal un tiempo y entonces ha ido poco a poco mejorando porque tiene muchas cositas, pero cuando compartí la foto en ningún momento quise preocupar absolutamente a nadie, y de hecho no fui a ningún programa de televisión que me llamaron todos".

Revuelo

Por último, Rosario desvelaba que si hubiese imaginado el revuelo que se iba a formar por la fotografía "no lo hubiese publicado" porque "mi padre estaba en su casa y le pillé además en un renuncio".

