El dardo de Marta Peñate a Oriana tras su entrevista en De Viernes: "Que hablen lo que quieran"

Este viernes estuvo Oriana en De Viernes para criticar la boda entre Marta Peñate y Tony Spina, además, la colaboradora apareció con el anillo de pedida de Tony. Sin embargo, Marta Peñate no se dejó amedrentar y le lanzó un dardo a través de sus redes: "Que hablen lo que quieran".

Y es que durante la emisión de la gala de Supervivientes All Stars de esta semana vivimos la boda de la que fuera ganadora del reality y su novio, que actualmente participa en él. Un emotivo momento que fue empañado por Oriana, exnovia de Tony Spina, que ha estado malmetiendo desde que empezó Supervivientes All Stars.

La última punzada, acudir a De Viernes con el anillo de pedida que le entregó Tony Spina. Por eso, Marta publicó una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde muestra el anillo de casada. Junto a la imagen, acompaña el texto: "Que hablen lo que quieran, yo ya tengo marido".

Publicación de Marta Peñate. / Instagram

