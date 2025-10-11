El fatídico error que ha hecho a Manu perder el bote de más de dos millones en Pasapalabra

El último programa de Pasapalabra ha estado más emocionante que nunca ya que Manu ha estado a un suspiro de hacerse millonario. Sin embargo, un fatídico error ha hecho al concursante perder el bote de más de dos milones de euros.

Manu estaba a una sola palabra del bote y tenía que responder, con la I, el apellido del inventor que creó la primera cadena de parques de atracciones del mundo, conocido como Luna Parks. Y aunque apostó por hacerse con el triunfo, no pudo adivinar que se trataba de Frederick Ingersoll, quedándose sin el ansiado bote millonario.

Desde su estreno en el año 2000, el concurso Pasapalabra se ha convertido en uno de los programas más emblemáticos de la televisión española. Mucho más que un simple entretenimiento, este formato ha dejado una huella cultural profunda, cambiando la forma en que el público disfruta los concursos en España.

Inspirado en el programa británico The Alphabet Game, Pasapalabra llegó a España de la mano de Antena 3, cadena que actualmente lo emite tras pasar por otras como Telecinco. Con más de dos décadas de historia, ha sabido reinventarse manteniendo un formato ágil, educativo y entretenido.

El corazón del concurso gira en torno a un juego de palabras donde los participantes deben adivinar términos a partir de definiciones, siguiendo el orden alfabético. Esta mecánica, además de divertida, promueve el uso del lenguaje y el aprendizaje del vocabulario en español.

El éxito de Pasapalabra no solo se mide en audiencia, sino en su capacidad para influir en la cultura popular. Expresiones como “pasapalabra” se han incorporado al lenguaje diario, y el programa ha servido de inspiración para otros formatos similares. Ha sido capaz de reunir a familias completas frente al televisor, ofreciendo una combinación única de tensión, emoción y conocimiento.

La clave del éxito de Pasapalabra reside en su formato: sencillo pero muy efectivo. Los concursantes compiten por ganar segundos valiosos que luego utilizan en el famoso “rosco final”, el segmento más esperado del programa. En él, deben completar un círculo de palabras, una por cada letra del alfabeto, lo que mantiene en vilo tanto a los jugadores como a los espectadores.

Este desafío combina suerte, inteligencia y agilidad mental, haciendo que cada emisión sea una oportunidad de aprender y disfrutar al mismo tiempo.

Los presentadores han sido parte fundamental del éxito del programa. Desde Silvia Jato, pasando por Christian Gálvez, hasta el actual Roberto Leal, cada uno ha sabido aportar carisma, cercanía y profesionalidad, generando una conexión única con la audiencia y aportando su sello personal a cada etapa del concurso.

En 2019, el programa enfrentó un importante revés legal: el Tribunal Supremo de España ordenó a Telecinco cesar su emisión debido a una disputa por los derechos del formato con ITV Studios. Esto provocó la cancelación temporal del concurso.

No obstante, en 2020, Antena 3 recuperó los derechos y relanzó el programa, devolviéndolo con éxito a la televisión. Este episodio evidenció los desafíos legales que pueden afectar incluso a los formatos más consolidados.

Lejos de estancarse, Pasapalabra ha sabido adaptarse a las nuevas formas de consumo. Su presencia en plataformas digitales, aplicaciones móviles y redes sociales ha ampliado su alcance, permitiendo una interacción constante con el público y atrayendo a nuevas generaciones.

Pasapalabra es mucho más que un concurso: es un símbolo del entretenimiento educativo en España. Ha influido en generaciones de espectadores y ha conseguido unir diversión, cultura y emoción en un solo formato. Su legado es indiscutible, y su futuro, gracias a su capacidad de adaptación, parece igual de prometedor.