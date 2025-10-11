Esta es la fecha elegida por La Oreja de Van Gogh para su vuelta a los escenarios y con nueva cantante: "Están a punto de anunciarlo"

Parece ser que esta vez sí, que es verdad, que regresa La Oreja de Van Gogh con una nueva gira y nueva cantante: "Están a punto de anuciarlo".

Ha sido Javi de Hoyos, presentador de DCorazón en TVE quien ha adelantado esta noticia asegurando que la banda volverá a los escenarios en la primavera del próximo año tras la marcha de Leire, que actualmente ha iniciado su carrera en solitario con bastante éxito.

Pero, ¿quién acompañará a la banda donostiarra? Pues Javi de Hoyos ha confirmado que, finalmente, será Amaia Montero la que acompañará a sus antiguos compañeros en esta nueva gira, poniendo así fin a las especulaciones.

El presentador de DCorazón aseguró que llevaba tiempo guardándose esta información, pero que la ha acabado soltando debido a que la banda está a punto de anuciarlo públicamente.

La Oreja de Van Gogh, conocida también por sus siglas LOVG o LODVG, es una de las bandas de pop rock más influyentes de España. Originaria de San Sebastián, en el País Vasco, la formación inició su trayectoria musical en 1996 y está compuesta por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde.

En su historia han contado con dos vocalistas destacadas: Amaia Montero, quien fue la voz principal desde el inicio hasta 2007, cuando decidió emprender su carrera en solitario, y Leire Martínez, quien se unió al grupo en 2008 y anunció su salida este lunes, tras ofrecer su último concierto en Zaragoza.

Trayectoria y éxito internacional

El grupo ha alcanzado un gran reconocimiento no solo en España, sino también en Latinoamérica y Estados Unidos, realizando además conciertos en países no hispanohablantes como Francia, Reino Unido, Japón e Israel.

Entre sus temas más conocidos se encuentran éxitos como «Cuéntame al oído», «La playa», «20 de enero», «Rosas» y «El último vals», todos ellos convertidos en himnos generacionales.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, La Oreja de Van Gogh ha sido galardonada con múltiples reconocimientos, incluyendo un Grammy Latino, MTV Europe Music Awards, Premios Ondas, Premios de la Música, Premio Lo Nuestro y la prestigiosa Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar.

Según los datos de PROMUSICAE (Productores de Música de España), la banda ha logrado vender más de 3,26 millones de discos solo en el mercado español, consolidándose como uno de los grupos más exitosos del país.