Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hija de Rocío Dúrcal, muy triste tras la muerte de su tío: "Muy rápido"

Esto es lo que ha dicho

La hija de Rocío Dúrcal, muy triste tras la muerte de su tío: &quot;Muy rápido&quot;

La hija de Rocío Dúrcal, muy triste tras la muerte de su tío: "Muy rápido" / Instagram

Benito Domínguez

EP

El pasado 19 de septiembre la familia Morales se enfrentaba a un duro golpe, la muerte de Miguel Morales, miembro de Los Brincos y hermano del recordado Antonio Morales 'Junior', marido de Rocío Dúrcal. El artista fallecía en Madrid a los 75 años debido a una enfermedad que llevó con discreción.

Ahora su sobrina, Carmen Morales, ha hablado ante las cámaras y ha desvelado que ha sido "muy triste" porque fue "muy rápido", pero se consolaba asegurando que "ya están todos juntos, los cinco hermanos, mis cuatro tíos y mi padre con sus papis... con los Lolos, que llamamos Lolo y Lola".

Apenada por la pérdida de su tío, Carmen desvelaba que "estábamos en el hospital y me enseñó la gira que tenía para el año que viene, que había tenido que suspender este año porque estaba malito en el hospital y con toda la energía del mundo de que el año que viene iba a hacer esa gira".

Noticias relacionadas y más

Shaila

Su hermana Shaila también hablaba hace unos días sobre él, confesando que "la muerte de mi tío me ha tocado fuera y tengo ganas de estar un ratito con mi familia, a ver si en estos días voy a estar con ellos. El otro día hable con Fedra y está bien, tranquila, bueno triste, normal. Lo que me hace falta es estar con ella, con mi prima Álex y darles un abracito muy grande".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
  2. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  3. Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
  4. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  5. Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
  6. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  7. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
  8. Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen

Éxito abrumador de la Media Maratón de Gijón, con récord de asistencia y de tiempo pese al fuerte viento

Éxito abrumador de la Media Maratón de Gijón, con récord de asistencia y de tiempo pese al fuerte viento

"UNO" para todos y sin barreras: así ha sido en Gijón el torneo del popular juego de cartas para personas sordas

"UNO" para todos y sin barreras: así ha sido en Gijón el torneo del popular juego de cartas para personas sordas

El mercadillo de La Corredoria "a tope" en su tercer sábado de apertura: "Se vende bien porque hay muy buena clientela"

El mercadillo de La Corredoria "a tope" en su tercer sábado de apertura: "Se vende bien porque hay muy buena clientela"

Oviedo disfruta del mercado de La Corredoria: puestos llenos y buenas ventas en su tercera jornada

Oviedo disfruta del mercado de La Corredoria: puestos llenos y buenas ventas en su tercera jornada

Torneo internacional en Gijón del juego de cartas "UNO" para personas sordas: "Es un día para disfrutar"

Torneo internacional en Gijón del juego de cartas "UNO" para personas sordas: "Es un día para disfrutar"

Luto en Gijón: fallece la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo

Luto en Gijón: fallece la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo

Un cuarto del siglo del campus universitario de Mieres: el (llamativo) aumento de matrícula de los dos últimos años

Un cuarto del siglo del campus universitario de Mieres: el (llamativo) aumento de matrícula de los dos últimos años

Chayo Mohedano aclara la polémica por la foto con su padre: "No fui a ningún programa"

Chayo Mohedano aclara la polémica por la foto con su padre: "No fui a ningún programa"
Tracking Pixel Contents