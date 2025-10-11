¿Cuándo llegarán (o superarán) Manu y Rosa el bote millonario de Rafa Castaño en Pasapalabra? Quedan solo días

2.272.000 euros. Ese es el dinero del bote de Pasapalabra que Rafa Castaño ganó en marzo de 2023, convirtiéndose en el gran premio más alto del concurso en sus 25 años de historia. Más de dos años después, Manu y Rosa, los actuales concursantes, están a punto de igualar esa cifra e incluso superarla.

La pareja más longeva del programa jugaron este viernes por un bote de 2.236.000 euros. Eso quiere decir que les quedan tan solo seis programas para alcanzar el increíble bote de Rafa Castaño, ya que cada tarde el bote aumenta en 6.000 euros. Eso se produciría el próximo lunes 20 de octubre. De continuar el duelo, el martes 21 el madrileño y la gallega volverían a batir un nuevo récord dentro del concurso más visto de la televisión: el mayor bote jamás visto en Pasapalabra.

El duelo más largo

Y es que el enfrentamiento de Manu y Rosa en el Rosco parece eterno. "Es el duelo más grande en la historia de Pasapalabra", afirmó esta semana el presentador, Roberto Leal, tras quedar Manu por quinta vez a solo una letra de llevarse el gran premio de Pasapalabra.

El concursante, que roza a estas alturas el récord absoluto de longevidad que estableció Orestes Barbero, fue a por todas en el programa emitido el martes 7 de octubre. Sólo necesitaba un acierto para ganar a Rosa, que se había plantado con 20 aciertos y dos fallos, pero el madrileño fue mucho más allá.

La palabra maldita

Con 24 letras en verde, a Manu sólo le quedaba una pendiente de responder: la I. Por supuesto, probó suerte con el “apellido del inventor que creó la primera cadena de parques de atracciones del mundo, conocido como Luna Parks”. Salió cruz. Frederick Ingersoll se ha convertido en el nuevo personaje maldito para el madrileño.