El poderoso motivo que ha obligado a Lydia Lozano a abandonar '¡De viernes!': "Es muy duro"

Lydia Lozano ha sorprendido en '¡De viernes!' al no estar sentado en el plató de televisión con el resto de sus compañeros y conectando en directo para desvelar cuál es el motivo que le hace ausentarse.

La periodista ha asegurado que "había una serie de problemas" con la espalda de su marido Charly y el pasado martes fue operado de nuevo. Ha sido una semana muy complicada, el arquitecto sigue ingresado y ha preferido quedarse con él.

La colaboradora de televisión no ha podido evitar emocionarse y ha explicado que está "muy cansada" porque estar en el hospital "es muy duro porque soy hiperactiva y estoy todo el rato moviéndome, no puedo parar".

Además, en cuanto a cómo se encuentra su marido, Lydia ha explicado que "está dopado, sabe que le esperan unos meses duros de rehabilitación porque ha sido complicado y ya puedo decir que tengo un torero en mi vida porque tiene una cicatriz de 30cm".

Sin embargo, la periodista no ha perdido el sentido del humor, ya que ha bromeado con Santi Acosta, quien le parece ahora "un gran presentador" porque "me ha llamado todos los días, estás entre mis favoritos".