Así está la relación entre Ana Guerra y Víctor Elías cuando cumplen un año de casados: "No sabemos apreciar"

A punto de cumplirse un año de su boda con Víctor Elías, Ana Guerra sigue viviendo un sueño. Cada vez que ha tenido oportunidad de hablar ante los medios de comunicación sobre su relación, la artista ha asegurado que todo sigue igual que el primer día y... lo mejor de todo, igual de enamorados.

Hace unos días la cantante habló ante los medios de comunicación en el estreno de Wicked El Musical, el fenómeno de Broadway que ha conquistado el mundo con más de 100 premios internacionales y dos décadas de éxito, y allí desveló qué balance hace de su primer año de casada.

"Tampoco tenía como la típica expectativa hollywoodiense de que algo iba a cambiar, pero después dices 'si estoy casándome con una persona, ¿para qué quiero que algo cambie?' porque me estoy casando en este momento porque me gusta tal y como está", explicaba Ana.

Para ella "no ha cambiado nada, cosa que agradezco" porque "a veces deseamos cambios o deseamos cosas y no sabemos apreciar del todo la estabilidad y lo bonita que puede llegar a ser", aseguraba la cantante.

Momento

Exprimiendo este momento tan dulce, Ana explicaba que "de momento no" van a ampliar la familiar, ya que "queremos disfrutarnos en esta nueva etapa, viajar" porque "tenemos muy poco tiempo para estar entre nosotros y conseguir tiempo de calidad juntos... entonces, yo creo que se alargará en el paso del tiempo, aunque no descartamos tener una familia".