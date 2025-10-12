Está es la boda VIP que se ha celebrado en Cáceres con Ágatha Ruiz de la Prada entre sus invitados

Fernando -hermano de Sofía Palazuelo- se ha dado el 'Sí, quiero' con Micaela Belmont este sábado 11 de octubre en la Parroquia de Santiago, en Cáceres. Una ceremonia religiosa que ha reunido a grandes rostros conocidos del panorama social y en la que la presencia de los Duques de Huéscar ha sido muy notable.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo Tristán Ramírez; la abuela de Teresa Urquijo, Piru Urquijo; o la exmujer de Mario Vargas Llosa, Patricia Llosa, se han dejado ver en el enlace matrimonial.

Tras más de siete años de relación los novios, Fernando ha elegido Cáceres para sellar su amor con la actriz peruana porque allí estuvo ultimando la remodelación del Palacio de Godoy, que ahora opera bajo la marca Hilton.

Hotel

Allí, en este hotel de cinco estrellas, tendrá lugar la posterior celebración, donde los novios, más relajados, podrán compartir risas y anécdotas con todos los invitados que no han querido perderse este gran día.