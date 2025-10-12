Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Está es la boda VIP que se ha celebrado en Cáceres con Ágatha Ruiz de la Prada entre sus invitados

Así ha sido el evento

Benito Domínguez

EP

Fernando -hermano de Sofía Palazuelo- se ha dado el 'Sí, quiero' con Micaela Belmont este sábado 11 de octubre en la Parroquia de Santiago, en Cáceres. Una ceremonia religiosa que ha reunido a grandes rostros conocidos del panorama social y en la que la presencia de los Duques de Huéscar ha sido muy notable.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo Tristán Ramírez; la abuela de Teresa Urquijo, Piru Urquijo; o la exmujer de Mario Vargas Llosa, Patricia Llosa, se han dejado ver en el enlace matrimonial.

Tras más de siete años de relación los novios, Fernando ha elegido Cáceres para sellar su amor con la actriz peruana porque allí estuvo ultimando la remodelación del Palacio de Godoy, que ahora opera bajo la marca Hilton.

Noticias relacionadas y más

Hotel

Allí, en este hotel de cinco estrellas, tendrá lugar la posterior celebración, donde los novios, más relajados, podrán compartir risas y anécdotas con todos los invitados que no han querido perderse este gran día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  2. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  3. Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
  4. La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
  5. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  6. Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
  7. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  8. Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo

Está es la boda VIP que se ha celebrado en Cáceres con Ágatha Ruiz de la Prada entre sus invitados

Última hora sobre el estado de salud del marido de María Jesús Ruíz: "Está siguiendo su medicación"

Última hora sobre el estado de salud del marido de María Jesús Ruíz: "Está siguiendo su medicación"

Pola de Siero tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil: las claves del acuerdo entre el Ayuntamiento y el instituto armado

Pola de Siero tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil: las claves del acuerdo entre el Ayuntamiento y el instituto armado

Revelan un detalle muy poco conocido de la finca Cantora de Isabel Pantoja: "Le hacía mucha ilusión"

Revelan un detalle muy poco conocido de la finca Cantora de Isabel Pantoja: "Le hacía mucha ilusión"

A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo

A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo

Entre coches o en polígonos industriales: los clubs de patinaje de Oviedo, obligados a desplazarse a Gijón para poder entrenar

Entre coches o en polígonos industriales: los clubs de patinaje de Oviedo, obligados a desplazarse a Gijón para poder entrenar

Tras las críticas a la labor de Montoya como reportero, esta es la famosa que lo está defendiendo: "Es válido para todo"

Tras las críticas a la labor de Montoya como reportero, esta es la famosa que lo está defendiendo: "Es válido para todo"

Así ha sido la reaparición de Tana Rivera tras la boda de su tío: "Muy bien"

Así ha sido la reaparición de Tana Rivera tras la boda de su tío: "Muy bien"
Tracking Pixel Contents