Tras las críticas a la labor de Montoya como reportero, esta es la famosa que lo está defendiendo: "Es válido para todo"

José Carlos Montoya se estrenaba hace unos días como reportero de 'Vaya Fama' en Telecinco y además de comentarios constructivos y positivos para que siga dando lo mejor de sí y aprenda en este nuevo campo también recibió críticas, ya que algunos piensan que no tiene formación para cubrir eventos como reportero.

Lejos de guardar silencio debido a la escasa relación que mantiene con él tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Anita Williams ha sorprendido saliendo en su defensa.

Lo hizo el pasado viernes ante las cámaras de Europa Press en exclusiva cuando se dejaba ver en el último concierto de Andy y Lucas. Allí, la colaboradora de televisión aseguró que Montoya "es válido para todo lo que se proponga" y no dudó en darle "un 10" como reportero.

Supervivientes

La relación entre Anita y Montoya llegó a su fin tras su paso por Honduras y aunque meses después se han vuelto a ver, parece que ambos tienen claro que lo mejor es seguir con sus caminos separados después de todo lo que han sufrido en este último año.