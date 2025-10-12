Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras las críticas a la labor de Montoya como reportero, esta es la famosa que lo está defendiendo: "Es válido para todo"

Esto es lo que ha ocurrido

Tras las críticas a la labor de Montoya como reportero, esta es la famosa que lo está defendiendo: &quot;Es válido para todo&quot;

Tras las críticas a la labor de Montoya como reportero, esta es la famosa que lo está defendiendo: "Es válido para todo" / Telecinco

Benito Domínguez

EP

José Carlos Montoya se estrenaba hace unos días como reportero de 'Vaya Fama' en Telecinco y además de comentarios constructivos y positivos para que siga dando lo mejor de sí y aprenda en este nuevo campo también recibió críticas, ya que algunos piensan que no tiene formación para cubrir eventos como reportero.

Lejos de guardar silencio debido a la escasa relación que mantiene con él tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Anita Williams ha sorprendido saliendo en su defensa.

Lo hizo el pasado viernes ante las cámaras de Europa Press en exclusiva cuando se dejaba ver en el último concierto de Andy y Lucas. Allí, la colaboradora de televisión aseguró que Montoya "es válido para todo lo que se proponga" y no dudó en darle "un 10" como reportero.

Noticias relacionadas y más

Supervivientes

La relación entre Anita y Montoya llegó a su fin tras su paso por Honduras y aunque meses después se han vuelto a ver, parece que ambos tienen claro que lo mejor es seguir con sus caminos separados después de todo lo que han sufrido en este último año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  2. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  3. Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
  4. La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
  5. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  6. Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
  7. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  8. Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo

Última hora sobre el estado de salud del marido de María Jesús Ruíz: "Está siguiendo su medicación"

Última hora sobre el estado de salud del marido de María Jesús Ruíz: "Está siguiendo su medicación"

Pola de Siero tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil: las claves del acuerdo entre el Ayuntamiento y el instituto armado

Pola de Siero tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil: las claves del acuerdo entre el Ayuntamiento y el instituto armado

Revelan un detalle muy poco conocido de la finca Cantora de Isabel Pantoja: "Le hacía mucha ilusión"

Revelan un detalle muy poco conocido de la finca Cantora de Isabel Pantoja: "Le hacía mucha ilusión"

A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo

A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo

Entre coches o en polígonos industriales: los clubs de patinaje de Oviedo, obligados a desplazarse a Gijón para poder entrenar

Entre coches o en polígonos industriales: los clubs de patinaje de Oviedo, obligados a desplazarse a Gijón para poder entrenar

Tras las críticas a la labor de Montoya como reportero, esta es la famosa que lo está defendiendo: "Es válido para todo"

Tras las críticas a la labor de Montoya como reportero, esta es la famosa que lo está defendiendo: "Es válido para todo"

Así ha sido la reaparición de Tana Rivera tras la boda de su tío: "Muy bien"

Así ha sido la reaparición de Tana Rivera tras la boda de su tío: "Muy bien"

Dos activistas de Futuro Vegetal arrojan pintura roja al cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' del Museo Naval de Madrid

Dos activistas de Futuro Vegetal arrojan pintura roja al cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' del Museo Naval de Madrid
Tracking Pixel Contents