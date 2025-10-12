El detalle del que muy pocos se han percatado en el look de la Reina Letizia por el Día de la Hispanidad
Esto es lo que ha ocurrido
El 12 de octubre es un día en el que todas las miradas están puestas en la Reina Letizia por sus atrevidos estilismos para presidir el Desfile de las Fuerzas Armadas. Fue en 2004 cuando la monarca debutó en el Día de la Hispanidad y desde entonces ha decidido innovar con sus diseños. Este año también lo ha hecho.
La Reina Letizia ha sorprendido a todos los presentes con un vestido de tweed color verde pino, súper favorecedor: con cuello redondo, silueta ceñida, largo midi y manga francesa.
Un diseño sencillo, pero elegantísimo gracias al tejido tweed, que ha combinado con accesorios sobrios: un finísimo cinturón, bolso de Carolina Herrera y salones en color negro.
La monarca ha estrenado vestido, pero no es la primera vez que elige el tweed para sus estilismos. Un tejido histórico que aporta elegancia y peso a sus piezas, perfectas para días como hoy con gran relevancia en la agenda real.
Estilismo completo
A juego con el estilismo completo, la Reina Letizia ha lucido unos pendientes colgantes de esmeraldas de Tous, un regalo que la firma le hizo en 2022 por su 50 cumpleaños.
