El detalle del uniforme de Leonor en el desfile militar del 12 de octubre que mucha gente ha pasado por alto
La reunión familiar al completo en esta celebración no se producía desde 2020 por los compromisos de la Princesa y su hermana
Madrid ha acogido este domingo 12 de octubre el gran desfile militar de las Fuerzas Armadas y como cada año, los reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, han presidido el acto. En esta ocasión también les acompañaban sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Una imagen que no se producía desde 2020 debido a los compromisos educativos de ambas.
La Princesa Leonor ha lucido el uniforme correspondiente a su formación, reforzando así su presencia institucional. El año pasado lució el de La Armada y este el del ejército del aire, al igual que su padre, también con uniforme de gala de La Armada. Un detalle que muchos han pasado por alto.
Padre e hija han lucido la banda de seda azul celeste de la Orden de Carlos III que la Princesa de Asturias recibió en su mayoría de edad.
Por su parte, la Reina Letizia ha acaparado todas las miradas estrenando un vestido en tejido tweed color verde pino, con cuello cerrado, manga francesa, cintura ceñida y largo midi.
En cuanto a la Infanta Sofía, la joven ha optado por un estilismo de lo más sobrio que ha defendido con seguridad. A su llegada lucía una capa negra que dificultaba ver su diseño, que se quitaba minutos más tarde y por fin contemplábamos un vestido en el mismo tono con lunares.
