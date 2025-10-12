Emma García, obligada a parar en seco su programa tras la discusión de dos colaboradores: "Podemos calmarnos un poco"

La presentadora de Fiesta en Telecinco, Emma García, se vio obligada este domingo a parar en seco su programa tras la discusión de dos colaboradores: "Podemos calmarnos un poco".

Los protagonistas del rifirafe fueron Sergio Garrido y Makoke. El primero aseguró que había tenido una conversación con Felipe Juan Froilán en Ibiza y Makoke lo tachó de mentiroso. No solo eso, sino que escribió a Froilán para comprobar si de verdad habían hablado.

"No he mentido en mi vida. Soy un profesional. ¿Tú qué haces? Si tú pones mi trabajo por tierra, yo voy a poner el tuyo, ten cuidado. ¡No te lo permito!", le soltó el colaborador a Makoke, obligando a Emma García a poner orden al respecto: "Podemos calmarnos un poco o me altero yo también por favor".

La presentadora consiguió calmar los ánimos de ambos colaboradores.

Emma García se ha consolidado como la conductora principal de "Fiesta", un programa de entretenimiento que busca replicar el estilo de "Sálvame", pero adaptado al fin de semana. Emitido por Telecinco los sábados y domingos, el espacio es producido por Unicorn Content y llega para tomar el relevo de "Viva la Vida", un formato similar que fue retirado de la parrilla tras una notable bajada de audiencia.

Cancelación y reemplazo

La cancelación de "Viva la Vida" tuvo lugar durante el verano, momento en el que Mediaset optó por lanzar "Ya es Verano", un programa que mezclaba prensa rosa, noticias de actualidad y otros contenidos generales. No obstante, este nuevo formato no consiguió conectar con el público y fue retirado tras el final del verano.

En este contexto de renovación televisiva, "Fiesta" asumió el desafío de recuperar a los espectadores de fin de semana, ocupando el hueco dejado por sus predecesores y apostando por un contenido que combine entretenimiento, actualidad y espectáculo.