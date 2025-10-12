Una de las modelos más famosas de España sorprende con la confesión de su enfermedad: "No fue fácil asumir algo así"
La empresaria se toma una pausa en su carrera, tras ser operada
Sorpresa (y preocupación) con una de las modelos más famosas de España. Eugenia Silva, que fue imagen de grandes firmas como Óscar de la Renta y Carolina Herrera, anunció este sábado, a través de sus redes sociales, que padece una enfermedad por la que tuvo que ser operada. De hecho, la famosa empresaria acompaña su mensaje con una fotografía tomada en el hospital, tras pasar por el quirófano, y con el gotero puesto.
"Os he echado de menos… Ese cariño que me regaláis cada día es algo muy especial, y estos días de silencio también me han hecho sentirlo. Estas fotos os la hice para compartir lo que no siempre se muestra", empieza diciendo en una publicación en Instagram. Aún recién operada, Eugenia Silva está guapa.
Un duro golpe
Aquí viene la confesión: "Hace unos días me operaron por una lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera. Me han puesto una prótesis de titanio. Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual. Este mes de septiembre ha sido especialmente retador. No es fácil asumir algo así, sobre todo cuando tu carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento, al cuerpo en acción… O porque muchas veces asociamos este tipo de intervenciones a etapas más avanzadas de la vida".
Una pausa en su carrera
"Pero aquí estoy. Cuidándome. Escuchándome. Y entendiendo que estar bien también es esto: parar", añadió para terminar con unas palabras de agradecimiento. "Gracias por estar cerca también en estos momentos y gracias al Dr. Novoa,la Dra. Ruiz y todo el equipo de la Clínica Cemtro en Madrid. Os iré contando, desde casa, cómo va evolucionando esta nueva etapa".
Mensajes de apoyo
Por supuesto, su publicación ha recibido cientos de "me gusta" y otros tantos mensajes de apoyo. "Me gusta que mostréis esta parte menos amable de la vida, porque a veces se nos olvida lo que tenemos hasta que lo perdemos, y si encima nos comparamos con personas que siempre están perfectas, es difícil seguir con actitud positiva, mucha fuerza y que tengas una muy buena recuperación", escribe una seguidora.
