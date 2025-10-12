Nuevos problemas económicos hacen tambalear los planes de Isabel Pantoja en República Dominicana

Parece que Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento y es que nuevos problemas económicos hacen tambalear los planes para irse a la República Dominicana.

Un tema que han tratado en Vaya Fama, asegurando que la tonadillera no tiene dinero para pagar la casa que ha elegido para mudarse y abandonar España de una vez. Eso sí, tal y como cuentan, no le faltan ofertas de conocidos, ya que un amigo le ha ofrecido cederle un sitio en su casa.

Isabel Pantoja es una de las artistas más influyentes y emblemáticas de la música en España. Nacida en Sevilla en 1956, su carrera ha estado marcada tanto por el éxito como por la controversia, convirtiéndola en una figura imprescindible en el panorama musical español.

Desde muy joven, Pantoja mostró un talento innato para el canto y la interpretación. A los 19 años, comenzó actuando en eventos locales, como bodas y celebraciones, pero su salto a la fama llegó tras su participación en el certamen televisivo "Benidorm '78". A partir de ese momento, su carrera despegó y logró publicar más de 20 discos de estudio, con millones de copias vendidas a nivel internacional.

A lo largo de su trayectoria, ha sido admirada por su voz inconfundible y su capacidad para dominar diversos géneros como la copla, la balada romántica y el flamenco. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Polémica

Pero su vida no ha estado exenta de polémica. Además de su faceta artística, Isabel Pantoja ha acaparado titulares por su estilo de vida ostentoso y por su implicación en varios escándalos mediáticos, incluyendo una condena por evasión fiscal. A pesar de ello, ha demostrado ser una mujer fuerte y perseverante, manteniéndose activa y vigente en el mundo de la música.