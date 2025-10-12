El Padre Apeles vuelve al primer plano con polémica sobre el aborto incluida: "Sí que es verdad que existe eso"

Tamara Falcó ha sido criticada en los últimos días tras hablar en 'El Hormiguero' sobre las consecuencias que pueden sufrir las mujeres tras abortar. La Marquesa de Griñón aseguraba haber leído un estudio que demuestra que sí existen consecuencias físicas y psicológicas derivadas de un aborto, a lo que algunos compañeros de mesa discrepaban.

"Está publicado y tengo amigas que han abortado y, después, han tenido ciertas secuelas de una forma u otra", defendía la hija de Isabel Preysler, defendiendo que "ha unos estudios" que avalan su teoría.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas en redes sociales y que enseguida provocaron una oleada de comentarios de sus haters. Sin embargo, el Padre Apeles ha salido en defensa de Tamara tras esa oleada de comentarios negativos.

"Mi experiencia"

"No puedo hablar desde el punto de vista teórico porque yo no soy ni psicólogo ni médico, sí puedo hablar desde el punto de vista de mí experiencia y te encuentras con muchas mujeres que vienen y que al cabo de los años todavía sienten muchísimo arrepentimiento de lo que han hecho. Cada vez que ven un niño por la calle piensan que ese niño podría haber sido el suyo si no lo hubiesen matado, por tanto, sí que es verdad que existe eso", decía.