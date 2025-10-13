Aluvión de mensajes de pésame para la actriz Marta Hazas: "Desde ahora mi mundo es peor"

La actriz Marta Hazas está rota de dolor. El pasado día 11 murió su perra "Robin". Para ella, un miembro más de la familia. "Desde ahora mi mundo es peor", escribió la famosa intérprete en sus redes sociales, a través de una publicación con varias fotografías de su inseparable mascota. De pequeña, de adulta, de viaje, en un rodaje, en la piscina, en su boda, con ella, con su marido, con su madre...

"Casi 15 años de felicidad máxima y días disfrutados a tope. Mejor tiempo aprovechado imposible. Mi perra. Hasta siempre", añadió Hazas en su mensaje. "Robin" era de la raza Westie.

Su publicación, como era de esperar, ha recibido miles de "me gusta" y comentarios. Muchos de sus seguidores, con animales en su vida, se han sentido identificados con ella. Muchos son también famosos. "Solo quien tiene o ha tenido mascota entiende el amor desinteresado y eterno que despiertan en nosotros. Perderlos implica un sufrimiento difícil de explicar. Te acompaño en él y te mando todo mi cariño, preciosa", escribió la cantante Mara Barros. "Ooohhh! Te mando un súper abrazo! Le querrás siempre", comentó la empresaria Rosa Tous.

Goya Toledo se sumó a los mensajes de pésame: "Abrazo enorme bella! Lo siento!!". Lo mismo que Nerea Garmendia: "Lo siento en el alma... Lo habéis aprovechado hasta el final y él a vosotros. Fuerza".