Aluvión de mensajes de pésame para la actriz Marta Hazas: "Desde ahora mi mundo es peor"
La famosa intérprete llora la pérdida de su perra "Robin", tras 15 años en su vida
La actriz Marta Hazas está rota de dolor. El pasado día 11 murió su perra "Robin". Para ella, un miembro más de la familia. "Desde ahora mi mundo es peor", escribió la famosa intérprete en sus redes sociales, a través de una publicación con varias fotografías de su inseparable mascota. De pequeña, de adulta, de viaje, en un rodaje, en la piscina, en su boda, con ella, con su marido, con su madre...
"Casi 15 años de felicidad máxima y días disfrutados a tope. Mejor tiempo aprovechado imposible. Mi perra. Hasta siempre", añadió Hazas en su mensaje. "Robin" era de la raza Westie.
Su publicación, como era de esperar, ha recibido miles de "me gusta" y comentarios. Muchos de sus seguidores, con animales en su vida, se han sentido identificados con ella. Muchos son también famosos. "Solo quien tiene o ha tenido mascota entiende el amor desinteresado y eterno que despiertan en nosotros. Perderlos implica un sufrimiento difícil de explicar. Te acompaño en él y te mando todo mi cariño, preciosa", escribió la cantante Mara Barros. "Ooohhh! Te mando un súper abrazo! Le querrás siempre", comentó la empresaria Rosa Tous.
Goya Toledo se sumó a los mensajes de pésame: "Abrazo enorme bella! Lo siento!!". Lo mismo que Nerea Garmendia: "Lo siento en el alma... Lo habéis aprovechado hasta el final y él a vosotros. Fuerza".
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo