Anabel Pantoja emite un comunicado entre lágrimas: adiós a España y abandono de su trabajo como influencer

Anabel Pantoja se ha instalado en Madrid porque está concursando en 'Bailando con las estrellas', donde comparte pista de baile con Álvaro Cuenca. Para ello ha tenido que abandonar la casa que se compró en Arguineguín, en Gran Canaria, hace un par de años. Aunque mostró que se había ido de su hogar entre lágrimas, ahora la exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado en el podcast 'Ac2ality' que no se plantea continuar en un futuro viviendo en Canarias.

La influencer ha confesado que su deseo no es quedarse allí mucho más tiempo, sino que lo toma como "una etapa" y se imagina instándose en otro lugar, que todavía no ha definido aunque cree que puede ser Sevilla porque ha descartado casi por completo quedarse en Madrid. "Yo en Canarias soy muy feliz por la calidad de vida, la gente y el clima... Y porque allí la prensa no llega", ha aclarado acerca de por qué considera que ahora es su lugar ideal, recogen desde Outdoor.

Pero esa no es la únioca revelación que la prima de Kiko Rivera ha realizado en las últimas horas. El programa de Telecinco Vaya Fama ha recogido un testimonio que Pantoja ha difundido entre lágrimas en sus redes sociales. Desde que Anabel Pantoja se convirtió en madre y, como ella misma ha confesado, ha cambiado su perspectiva de todo. Incluso, ha llegado a admitir que "le encantaría volver a ser anónima". Nos obstante, la sobrina de Isabel Pantoja no abandona su labor como influencer y no duda en compartir en sus redes sociales algunos de sus momentos más vulnerables.

En esta ocasión, Anabel ha sorprendido a todos sus seguidores con un impactante vídeo en el que se ha mostrado completamente rota, con lágrimas en los ojos y sollozos incontrolables. Unas imágenes que han llegado hasta nuestro programa y sobre el que los colaboradores han comentado el impactante motivo que habría llevado a la actual participante de 'Bailando con las estrellas' a esta situación límite. "Volvería al anonimato sin dudarlo. Darte a conocer tiene muchas ventajas, pero luego tenemos que pagar el precio de la fama", aseguraba Anabel Pantoja en un videopodcast en el que se ha sincerado y ha hecho balance sobre su vida privada. La presión que la influencer siente por parte de la prensa habría llegado hasta tal punto que, incluso, se estaría planteando abandonar España.

Estas declaraciones de la sobrina de Isabel Pantoja, han sido criticadas por las colaboradoras de '¡Vaya Fama!', especialmente, por Carmen Borrego que aseguraba que es ella misma la que "se encarga de enseñar todo lo que le pasa en su vida privada a través de sus redes".