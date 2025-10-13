El contundente mensaje que Anabel Pantoja le ha envido a Belén Esteban: "Se hará justicia"

Belén Esteban ha estado esta mañana en los juzgados y Anabel Pantoja ha querido enviarle un contundente mensaje: "Se hará justicia".

Y es que la sobrina de Isabel Pantoja ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece abrazando a Belén Esteban y escribe: "Se hará justicia porque Dios está arriba".

Y es que Anabel Pantoja es un gran apoyo para La Patrona que tendrá que pasar una dura semana durante el juicio contra el que fuera su representante. La Esteban, a la salida de los juzgados, aseguró que no iba a hacer declaraciones hasta que pasase el juicio y solo amagó a decir que se encuentra "bien".

Publicación de Anabel Pantoja / Instagram

Anabel dejó su Sevilla natal para trasladarse a Madrid y formarse como maquilladora, trabajando como asistente de su tía. Su carrera en televisión comenzó en 2011 como colaboradora en El programa de Ana Rosa en Telecinco. Entre 2013 y 2016, continuó en televisión con Telecinco, participando como comentarista en Mujeres y hombres y viceversa.

En 2014, Anabel fue concursante de Supervivientes, compartiendo concurso con personajes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval. Fue la segunda expulsada tras quince días de convivencia. Entre 2015 y 2017, colaboró en ¡Qué tiempo tan feliz! y en 2016 participó en Levántate All Stars, también en Telecinco y presentado por Jesús Vázquez.

Su presencia en televisión se consolidó en 2015 cuando empezó a colaborar en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa diario Sálvame, inicialmente con apariciones esporádicas. Con el tiempo, sus intervenciones se hicieron cada vez más destacadas, ganando gran popularidad, especialmente en redes sociales, donde superó el millón de seguidores en Instagram. En 2019, fue concursante de Gran Hermano VIP, donde coincidió con Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, siendo la primera expulsada. En 2020, participó en El tiempo del descuento, llegando a la final, y en septiembre de ese mismo año fue la primera participante de Solos/Solas en Mitele Plus.

Además de su carrera televisiva, en 2018 inició su camino empresarial abriendo un negocio de uñas y diseñando una colección de bañadores, además de crear la marca de joyas Lueli. Actualmente también trabaja como influencer con la agencia Influgency y desde 2021 ha comenzado a diseñar complementos.

En 2022, Anabel volvió a concursar en Supervivientes, esta vez junto a Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante esta edición conoció al esgrimista español Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación. También participó en la gira latinoamericana de su tía Isabel Pantoja, aunque tras su regreso, Yulen puso fin a la relación, lo que la volvió a situar en el foco de la prensa rosa, que ha desmentido muchas de las especulaciones sobre su vida personal.

Parece que Anabel busca disfrutar y aprovechar su faceta como influencer. De hecho, en uno de sus últimos eventos ya se la puede considerar parte de la "jet set" de influencers españoles, compartiendo protagonismo con figuras como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez o David Muñoz Campillo.

Madre

Recientemente, Anabel ha estrenado su papel de madre con la llegada de su pequeña Alma y actualmente participa como concursante en Bailando con las estrellas en Telecinco.