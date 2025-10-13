Cristina Pedroche habla muy claro sobre su próxima boda: "Ojalá"

Cristina Pedroche ha sido muy clara al hablar sobre su próxima boda: "Ojalá".

Y es que la presentadora ha querido contestar a las preguntas de sus seguidores y alguien quiso saber si se iba a volver a casar.

Ante esta cuestión, la Pedroche responde: "Ojalá" y etiqueta a su actual marido Daviz Muñoz, con lo que está diciendo que le encantaría volver a casarse con Daviz.

Cristina Pedroche comenzó su trayectoria profesional como modelo, incorporándose a una importante agencia de modelos y actores. En este campo, posó para catálogos y revistas reconocidas, además de participar en campañas publicitarias para marcas relevantes como Movistar y Tampax. Paralelamente, hizo apariciones breves en series televisivas como Yo soy Bea y Sin tetas no hay paraíso en 2009. También debutó como reportera en el canal de videojuegos EATV, perteneciente a Electronic Arts, marcando su entrada en el mundo de la televisión.

No obstante, su gran salto a la fama ocurrió en 2010 al unirse al programa Sé lo que hicisteis..., donde reemplazó a Pilar Rubio como reportera. Permaneció en el espacio hasta su finalización en La Sexta en 2011. Posteriormente, desempeñó un papel similar en Otra Movida en Neox, desde agosto de 2011 hasta junio de 2012. Durante este periodo, su carisma y talento la llevaron a protagonizar portadas en revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, dio el salto a la radio con su incorporación a Yu: no te pierdas nada, conducido por Dani Mateo en Los 40 Principales. Más adelante, en noviembre, colaboró en una sección del programa Anda Ya de la misma emisora. En marzo de 2013, gracias a su constante actividad en Twitter, se convirtió en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en esta plataforma. A finales de ese año, regresó a La Sexta para formar parte del programa diario de sobremesa Zapeando, presentado por Frank Blanco.

Apariciones en series y galas

En febrero de 2014, participó en un capítulo de la séptima temporada de La que se avecina. Al mes siguiente, hizo una aparición especial en Aída y en octubre protagonizó dos episodios de la sexta temporada de Águila Roja. Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, fue la presentadora de la gala anual de los Neox Fan Awards en Neox, además de colaborar en Los viernes al show en Antena 3.

En diciembre de 2014, firmó un contrato de larga duración con Atresmedia, consolidando su carrera. Durante las campanadas de fin de año de 2014, causó revuelo por un vestido transparente que lució. En marzo de 2015, se tomó un descanso en Zapeando para presentar en solitario la nueva temporada de Pekín Express en Antena 3, formato que repitió en febrero de 2016 en La Sexta.

En 2018, renovó su contrato con Atresmedia y volvió a presentar las campanadas junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol, destacando por un traje con una escultura de vidrio. Desde septiembre de 2019, colaboró en la temporada 2019-20 de El hormiguero 3.0 en Antena 3.

En diciembre de 2019, por quinta vez presentó las campanadas desde la Puerta del Sol, llevando un diseño de Jacinto de Manuel que simulaba una mascarilla, en homenaje a los afectados por el confinamiento por COVID-19. En 2021, asumió la conducción de Love Island y repitió como presentadora de las campanadas en Antena 3 para Nochevieja.

Campanadas

En diciembre de 2022, volvió a presentar las campanadas con Alberto Chicote, liderando la audiencia por segundo año consecutivo en este evento televisivo, un récord que mantuvo hasta 2024, año en que perdió el primer puesto, recuperado por TVE.