El dolor de Laura Madrueño tras el fallecimiento: "Sandra, siempre vas a ser parte del equipo de Supervivientes"

Laura Madrueño ha querido comenzar el programa con unas emotivas palabras a modo de homenaje tras el fallecimiento de una integrante del equipo de 'Supervivientes All Stars' en los últimos días. La presentadora desde los Cayos Cochinos no ha podido evitar emocionarse, dedicando el programa de este domingo tanto a ella como a toda su familia, que también trabaja en el reality de Telecinco desde los Honduras. Esto ha ocurrido en una gala en la que la palapa se ha abierto de "manera excepcional" ante la expulsión sorpresa y las nominaciones de este domingo de manera inédita.

"Ojalá podamos decir buenas noches desde Honduras, como siempre", ha dicho Laura Madrueño nada más conectar Sandra Barneda con ella al comienzo de la gala de 'Supervivientes All Stars' de este domingo en Telecinco. Y es que hace muy pocos días, concretamente el fin de semana, falleció Sandra, integrante del equipo del reality más extremo de la televisión. Es por ello que todos tenemos "el corazón encogido", como bien ha dicho la 'Yemayá de Chamberí'.

El programa ha emitido unas imágenes de Sandra a modo de homenaje y Laura Madrueño le ha dedicado unas emotivas palabras: "Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también trabaja aquí con nosotros. Sandra, siempre vas a ser parte del equipo de 'Supervivientes' y de este cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos y un abrazo de parte de todo el equipo".

Expulsión

Llegado el ecuador de 'Supervivientes All Stars 2025' la cosa empieza a complicarse cada vez más. Y en un inesperado giro de guión a la dinámica del reality, Sandra Barneda comunicaba a los concursantes al inicio de la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' que la expulsión no tendría lugar el próximo jueves -como siempre-, sino esa misma noche.

En shock absoluto al descubrir que Rubén Torres, Carlos Alba, Noel Bayarri, o Toni Spina se despedirían definitivamente de los Cayos Cochinos en solo unos minutos -una inesperada noticia que han recibido con resignación y sorpresa- sus compañeros reaccionaban impactados: "Tengo los pelos de punta" ha confesado Gloria Camila; "todo cambia en un segundo" ha expresado Iván González; "No te creo" ha añadido a su vez Adara Molinero boquiabierta.

En primero en salir de la lista de nominados tras recibir el apoyo de la audiencia, el ya marido de Marta Peñate, muy feliz por poder continuar la aventura; igual que Torres, siguiente salvado en la ceremonia de salvación, dejando la expulsión entre Noel y Carlos.

Un duelo final que 'perdía' el canario, que tras protagonizar sendos enfrentamientos en los últimos días con sus compañeras Gloria Camila, Adara Molinero, o Jessica Bueno -que le han acusado de 'machirulo' y de no hacer nada en la convivencia- se ha convertido en el sexto expulsado de la edición tras Kike Calleja, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Sonia Monroy, y Alejandro Albalá.

"Era una nominación durísima, se podía ir cualquiera, pero me ha tocado a mí" ha expresado Noel al escuchar su nombre. "Me quedo un poco decepcionado porque ya no queda mucho y quería seguir hasta el final, pero por otro lado estoy orgulloso del concurso que he hecho, el público lo ha querido, yo lo respeto y agradecido a la producción por esta segunda oportunidad" ha añadido, despidiéndose de sus compañeros y deseándoles a todos lo mejor en lo que queda de aventura.

Pero antes de coger su saco y abandonar definitivamente la palapa, el influencer ha tenido su último privilegio, dar el 'beso de judas' a uno de los concursantes para otorgarle un punto extra en las nominaciones. Y no lo ha dudado al acercarse a Adara, que ha recibido este 'castigo' con indiferencia y una sonrisa, puesto que ya se lo esperaba.