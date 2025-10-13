El hombre que ha hecho perder a Manu más de 2,2 millones de euros en Pasapalabra
Revés para el querido concursante del programa
Manu ha rtenido al alcance de la punta de los dedos el convertirse en millonario. Ni una coma hay que añadir a la afirmación que Roberto Leal hizo tras la quinta vez que Manu se quedaba con 24 aciertos en El Rosco: "Es el duelo más grande en la historia de Pasapalabra". Manu y Rosa se han convertido en la pareja más laureada en los 25 años de vida del concurso y ya sólo les queda poner la guinda con el bote, que el madrileño rozó esta misma semana en un duelo apasionante.
Manu se quedó a una sola letra de conquistar 2.218.000 euros, el segundo mayor premio acumulado en la historia de Pasapalabra. El concursante, que roza a estas alturas el récord absoluto de longevidad que estableció Orestes Barbero, fue a por todas en el programa emitido el martes 7 de octubre. Sólo necesitaba un acierto para ganar a Rosa, que se había plantado con 20 aciertos y dos fallos, pero fue mucho más allá.
Con 24 letras en verde, a Manu sólo le quedaba una pendiente de responder: la I. Por supuesto, probó suerte con el “apellido del inventor que creó la primera cadena de parques de atracciones del mundo, conocido como Luna Parks”. Salió cruz. Frederick Ingersoll se ha convertido en el nuevo personaje maldito para el madrileño.
Rosa lo arriesga todo
“Todo puede pasar”, comentaba Rosa después de que Manu se hubiera plantado con 22 aciertos en El Rosco. Roberto Leal acababa de resumirle la situación, con la remontada de dos letras que necesitaba. Sin embargo, ha pasado mucho más de lo que se esperaba con una decisión insólita de la concursante coruñesa. Al final, llegar con ventaja de tiempo tras lo ocurrido en el ¿Dónde Están? ha jugado en su contra. Rosa, siempre por delante en el marcador, ha completado la primera vuelta con 18 aciertos y ha llegado a situarse con un parcial de 20-11. No obstante, Manu ha reaccionado con una remontada impresionante. El madrileño ha dado completamente la vuelta a la situación al llegar hasta las 22 letras en verde. Con menos tiempo que su rival, incluso ha optado ya por plantarse. Rosa necesitaba dos aciertos para salvarse de la Silla Azul… y cinco para el bote de 2.236.000 euros. “Todo puede pasar”, reconocía.
En ese último turno, ha llegado a esos 22 aciertos. Parecía que daba por buenas las tablas, estaba dejando pasar su tiempo… y, sin embargo, ha sorprendido a todos arriesgando cuando ya sólo le quedaban dos segundos. Ha fallado, quedándose en una circunstancia inesperada de jugarse su todo o nada de la tarde en el último segundo.
