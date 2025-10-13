Mario Casas habla sobre su boda con Melyssa Pinto: "Bueno, bueno"

Días después de dedicar su primer mensaje públicamente a Melyssa Pinto a través de Instagram -para felicitarla por el lanzamiento de su primera colección cápsula con la marca de calzado Giosseppo- confirmando que su historia de amor marcha viento en popa después de ocho meses de discreta relación, Mario Casas se ha sincerado como nunca ante las cámaras de Europa Press sobre el gran momento que está viviendo al lado de la influencer hispano-portuguesa.

A su llegada a Madrid en AVE tras cumplir con un compromiso laboral en Barcelona junto a su hermana Sheila Casas, el actor, que esta semana estrena su nueva película 'La Cena', ha confesado con una sonrisa que está "feliz" no solo en el aspecto profesional sino también en el sentimental.

"Estoy muy feliz, la verdad. Por suerte en lo personal también, feliz, contento y muy bien" ha reconocido, desvelando con un "siempre, siempre" que todo va a las mil maravillas con Melyssa a pesar de que prefieren vivir su noviazgo lejos de los focos.

Y no es el único, ya que entre risas también ha confirmado que su hermano Óscar Casas está muy enamorado de Ana Mena. "Claro, sí, sí, sí, yo contento, contento de que estén todos bien, claro que sí" ha apuntado, echando 'balones fuera' cuando le hemos preguntado cómo está el corazón de su hermana Sheila tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: "Bueno, pues no lo sé. Tendrá que decirlo ella. Pero siempre tiene el amor de la familia".

"¡Qué de cosas! Me voy a tener que ir ya" ha comentado con una sonrisa al ver que la prensa quería saber cómo es la relación de Melyssa con su familia, respondiendo y sin ocultar su sorpresa a si nos "vamos de boda". "¿A dónde? Bueno bueno. Todo bien, todo muy bien, de verdad, gracias" ha exclamado divertido, dejando claro que no es algo que se le haya pasado por el momento por la cabeza aunque no descarta posar algún día con su chica en alguna alfombra roja: "A ver a ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí".