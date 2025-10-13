El mensaje directo de Olga Moreno a la hija de su exmarido sobre su pasado: "Nunca me lo hubiese esperado"

Por si quedaba alguna duda de que su reconciliación es un hecho después de la firme defensa que Olga Moreno hizo de la entrevista de Rocío Flores atacando a su madre Rocío Carrasco en '¡De Viernes!' el pasado mes de septiembre, cuando la exmujer de Antonio David Flores aseguró que "podrá gustar más o menos pero va con la verdad siempre, de mentirosa no tiene nada", el mensaje con el que ha felicitado a la nieta de Rocío Jurado este lunes ha dejado claro que vuelven a estar tan unidas como siempre.

Como confesó Rocío, la separación de su padre y Olga fue un durísimo golpe para ella: "Nunca me lo hubiese esperado, cambió mi vida por completo. Olga ha sido como una madre para mí y no supe cómo gestionarlo. Fue una situación que nos vino un poco grande a todos y lo único que les pedí es que como mi hermano y yo habíamos sufrido tanto con una separación tan problemática, que mi hermana pequeña no pasara por lo mismo que nosotros" revelaba en el programa de Mediaset.

"Es verdad que estuvimos un tiempo distantes, pero mi relación con Rocío es muy buena. Las personas se pelean, se enfadan, hay cosas que a ella no le han gustado, cosas que a mí no me han gustado... Pero mientras haya mucho amor y cariño, ahí estamos" respondía la ganadora de 'Supervivientes 2021' en el plató de 'El tiempo justo'.

Y presumiendo de la maravillosa relación que tienen, Olga ha felicitado públicamente a Rocío este lunes 13 de octubre, día en el que cumpleñ 29 años, con un mensaje repleto de emoción y cariño: "Hoy celebro no solo tu cumpleaños, sino también la alegría de tenerte en mi vida" empieza el mensaje que ha compartido en sus stories de Instagram.

"Han pasado 25 años a tu lado, y aún recuerdo la primera vez que te vi, con esa inocencia y ese corazón puro que me cautivaron desde el principio" ha rememorado, revelando que "no me equivoqué al amarte entonces...". "Y si la vida me lo permitiera, volvería a cuidarte y amarte cien añoz más" ha confesado, finalizando su emotiva felicitación deseándole un feliz cumpleaños de parte de su "Oa" -como la llamaban cariñosamente Rocío y David Flores- e incluyendo un corazón azul, guiño a la 'marea azul' en apoyo de Antonio David y sus hijos que nació tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar mi verdad para seguir viva'.