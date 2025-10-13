El revelador mensaje de La Oreja de Van Gogh en sus redes sociales: "Tiene sentido"

La Oreja de Van Gogh ha publicado un revelador mensaje en sus redes sociales después de que Javi de Hoyos anunciase hace unos días que el grupo volvía con una gira y nueva cantante.

Así, en su perfil oficial de de la red social de Instagram, el grupo ha dejado en blanco la foto de perfil y ha hecho otra publicación en blanco también que sustituye a la del comunicado sobre la baja de Leire.

Perfil de instagram de La Oreja de Van Gogh / Instagram

Pero lo más llamativo es el mensaje que acompaña al nombre del grupo: "Solo juntos tiene sentido".

Así que todo apunta a que en breve anunciarán lo que Javi de Hoyos adelantó, que el grupo vuelve y que su vocalista, al menos en la próxima gira será Amaia Montero. De hecho, seguramente han quitado la foto de perfil para, una vez que lo anuncien, meter la foto del grupo junto a Amaia. Aún así, y a falta de una comunicación oficial, todo son especulaciones.

La Oreja de Van Gogh, también conocida por sus siglas LOVG o LODVG, es una de las bandas de pop rock más influyentes de España. Originarios de San Sebastián, en el País Vasco, comenzaron su andadura musical en 1996. Actualmente, la formación está integrada por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde.

A lo largo de su historia, han contado con dos voces femeninas principales: Amaia Montero, quien fue la vocalista desde sus inicios hasta 2007, cuando decidió seguir una carrera en solitario, y Leire Martínez, que se incorporó en 2008 y anunció su salida este lunes tras ofrecer su último concierto en Zaragoza.

Trayectoria y alcance internacional

La Oreja de Van Gogh no solo ha triunfado en España, sino también en Latinoamérica y Estados Unidos, además de realizar giras en países donde no se habla español, como Francia, Reino Unido, Japón e Israel.

Entre sus canciones más emblemáticas destacan temas como «Cuéntame al oído», «La playa», «20 de enero», «Rosas» y «El último vals», melodías que se han convertido en verdaderos himnos para varias generaciones.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, el grupo ha sido merecedor de numerosos galardones, entre los que se incluyen un Grammy Latino, varios MTV Europe Music Awards, Premios Ondas, Premios de la Música, Premio Lo Nuestro y la codiciada Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar.

Según datos de PROMUSICAE (Productores de Música de España), La Oreja de Van Gogh ha vendido más de 3,26 millones de discos solo en territorio español, consolidándose como uno de los grupos más exitosos del país.