Así ha sido el impresionante cambio físico de David Bustamante: "Puedo transmitir mucho más lo que llevo dentro"

Un año después de dejar de fumar y desatar un gran revuelo con su impactante cambio físico al engordar varios kilos que sus haters no le perdonaron, convirtiendo en viral en redes sociales el tema de su peso, David Bustamante ha resurgido de sus cenizas cual ave Fénix y no duda en presumir de que está en su mejor momento.

"Creo que estoy en mi prime por muchas razones: mi madurez, mi energía, mi ilusión renovada y mi voz, que está en mi segunda juventud. Hace un año dejé de fumar y he recuperado todo mi registro y matices. Ahora puedo transmitir mucho más lo que llevo dentro. La evolución ha sido buena y natural, y me permite vivir mi mejor momento a los 43 años" ha confesado en una entrevista que ha concedido al diario 'ABC' antes del concierto que ha ofrecido este domingo en el Cartuja Center Cite dentro de su gira 'Inédito', a la que pondrá punto y final el próximo 30 de noviembre en la plaza de toros de Las Ventas después de varios meses recorriendo nuestro país.

Una actuación en la que Bustamante no solo ha emocionado a sus fans haciendo un repaso por sus grandes éxitos -como 'Devuélveme la vida', 'Dos hombres y un destino', o 'No soy un súperman'-, sino que también ha sorprendido con su espectacular cambio después de meses en los que ha combinado la práctica de deporte (su novia Yana Olina se ha convertido en su mejor compañera de entrenamientos) con la alimentación saludable.

Esfuerzo

Un esfuerzo que ha dado sus frutos, ya que el ex de Paula Echevarría ha presumido no solo de un llamativo bronceado -ya que acaba de estar en Canarias de vacaciones con la bailarina rusa-, sino de unos pectorales esculpidos que se vislumbraban bajo una ajustada camiseta blanca de algodón que ha combinado con un elegante traje azul marino de raya diplomática con el que ha dejado claro que el nuevo Bustamante ha llegado para quedarse.