Así es "Guillermo", el sustituto de Kiko Rivera para Irene Rosales: empresario sevillano

Irene Rosales ha encontrado de nuevo el amor tras su separación de Kiko Rivera. Tal y como ha revelado la periodista Lorena Vázquez en su podcast de 'Las Mamarazzi' y en 'Y ahora Sonsoles', la exnuera de Isabel Pantoja llevaría "fraguando varios meses" una relación con un empresario sevillano llamado Guillermo con el que, ha asegurado, la habrían visto en la playa de Huelva el pasado agosto, semanas antes de salir a la luz su ruptura con el Dj.

Un hombre anónimo que rondaría los 40 años, viviría cerca del domicilio familiar de la influencer en Castilleja de la Cuesta, estaría separado y tendría un hijo adolescente, con el que Irene estaría muy ilusionada y con el que habría intentado mantener su incipiente historia de amor en la más estricta intimidad, aunque finalmente ha acabado por trascender a la prensa tras haber sido relacionada en las últimas semanas con su monitor de gimnasio, y con un pastelero.

Lejos de negar dicha información como ha hecho en otras ocasiones, pero evitando confirmar si existe un Guillermo especial en su vida, la ex de Kiko ha jugado al despiste en su reaparición ante las cámaras este martes, cuando con una sonrisa enigmática ha preferido echar balones fuera: "Madre mía. Bueno, también he estado con un pastelero, con otro... Agosto da para mucho, da para mucho" ha bromeado.

Dejando en el aire si ha hablado con su exmarido y cómo cree que reaccionará a su nueva ilusión, Irene ha dejado a la prensa sin palabras al afirmar que aunque "no voy a entrar, no voy a entrar", la prensa "sois muy listos, en verdad sois muy listos".

Irene Rosales repareció en Telecino para participar como invitada en el programa ' Bailando con las estrellas', donde la prima de su ex, Anabel Pantoja, concursa de forma regular. en este espacio, Rosale hizo toda una declaración de intenciones. "Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experimentar nuevos retos, nuevas sensaciones..." Y así mismo ha sido, la sevillana ha demostrado que en los malos momentos se crece y ha brillado como una más frente al jurado de expertos. uciendo un resplandeciente conjunto de flecos color flúor, la exnovia de Kiko Rivera lo ha dado todo en la pista de baile al ritmo del la mítica canción de Marta Sánchez, 'Soy yo'. Una elección de canción sobre la que Pelayo Díaz le ha lanzado una pregunta: "¿No será una declaración de intenciones de tu nueva etapa como mujer empoderada?", y a la que la Sevilla respondía sin dudarlo: "Tengo 34 años y tengo que decir: "Soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar."

Antes de que abandonase la pista de baile, Jesús Vázquez agradecía a la invitada por su participación y finalizaba diciendo: "Nos alegra mucho que venir aquí te haya evadido de otros problemas."