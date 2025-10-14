Marta Peñate cambia de opinión por sorpresa sobre su boda con Tony Spina: "Es una tortura"

Hace más de una semana Marta Peñate viajaba a Honduras como ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' para comunicar a los concursantes el fin de los dos equipos y la llegada de la unificación en forma de 'Playa Leyenda'; y, para sorpresa y emoción de la audiencia, aprovechaba su romántico reencuentro con Tony Spina para pedirle matrimonio, expresando sus deseos de casarse en los Cayos Cochinos -pero aclarando que quería una boda real, no una ceremonia oficiada por Sonia Monroy- con el italiano.

Y ha sido este martes cuando se ha celebrado este histórico 'sí quiero' durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Ante un alcalde de la zona, con ambos radiantes con sendos looks nupciales en blanco -el de la canaria, un diseño asimétrico de Lady Pipa precioso-, con cinco de los supervivientes como invitados sin poder contener las lágrimas por lo especial del momento, y ante un altar formado por un arco de flores. Un sueño cumplido para Marta y Tony.

Juntos en el altar y emocionadísimos ante el paso que estaban a punto de dar, Marta y Toni declaraban sus sentimientos con unos emotivos votos. "He encontrado de verdad la compañera de mi vida. Tiene lo más importante que es que la admiro, la amo con locura. No necesito nada más", confesaba el italiano a su llegada acompañado por su madrina, Adara. Con Gloria Camila sorprendiendo a los novios cantanto una de las canciones más míticas de su madre Rocío Jurado, 'Como una ola', la pareja se daba el 'sí quiero' ante el alcalde, que tomaba la palabra para pronunciar un pequeño discurso antes de convertirlos en marido y mujer: "El matrimonio es una promesa de caminar juntos con la mirada hacia el futuro y el corazón en el presente. Es el compromiso de compartir no solo los momentos de calma sino también de las tormentas. Habéis vivido el amor a la vista de todos y ahora es el momento de demostrar el amor verdadero".

A continuación, ambos se intercambiaban los anillos y se prometían amor eterno ya como marido y mujer, sellando su felicidad con un beso de película mientras los invitados, al borde de las lágrimas, aplaudían a los recién casados.

Tras su regreso a Madrid, Peñate reconoce que ha cambiado de opinión respecto a legalizar su boda con Tony Spina, celebrada en Honduras gracias a 'Supervivientes All Stars'. Aunque la colaboradora fue muy incisiva con el hecho de que fuese un enlace real (estuvo oficiado por el alcalde de Cayos Cochinos), ahora tiene otras intenciones respecto a los papeles que la convierten en mujer del italiano, informan desde Outdoor.

En estos días, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha estado investigando mucho sobre cómo legalizar su 'sí, quiero' en Honduras aquí, en España. Después de aquella celebración tan emotiva, en la que la canaria y el italiano improvisaron sus votos y se convirtieron en marido y mujer tras cinco años de noviazgo, la pareja tiene que pasar ahora por un proceso que ha dejado a la influencer sin palabras. Marta Peñate no piensa quedarse sin su título de esposa de Tony Spina. "Hay otra forma: casarme ante un notario aquí en España. Tardan 15 días en validarlo. Es que, de verdad, ¿un año? Qué cosa más lenta. Que supongo que tendrán que hacer un montón de cosas, pero… ¿un año?", expresa la colaboradora.

"Casarme de nuevo, no me voy a casar. La boda fue allí en Honduras. Chicos, lo siento, pero no. Voy a celebrarlo, obviamente. Haré una comida en plan guay con la familia… pero no soy de bodas. Llamadme loca. Nunca he soñado con casarme, nunca he soñado con ponerme un traje de novia. Es verdad que, al ser todo por lo civil, no descarto que, si me quedo embarazada en un futuro y tengo un hijo, casarme por la iglesia", ha reconocido.