La primera imagen de la 'nueva pareja' de Irene Rosales tras separarse de Kiko Rivera: alto, moreno y empresario sevillano

Irene Rosales vive uno de sus momentos más mediáticos tras la confirmación de su romance con Guillermo, un atractivo empresario sevillano de unos 40 años, moreno, deportista y de perfil discreto, con quien habría iniciado una relación meses después de su separación de Kiko Rivera. Pese a los intentos de la influencer por proteger la privacidad de su nueva pareja, el interés por conocer al hombre que ha devuelto la ilusión a la excolaboradora de televisión no ha hecho más que crecer.

Las cámaras del equipo de Europa Press han captado por primera vez a Guillermo, que se ha mostrado notablemente incómodo ante la presencia de la prensa. Fiel a su carácter reservado, el empresario ha optado por acelerar en su coche, evitando cualquier tipo de declaración y manteniendo un perfil bajo ante los focos.

Por el momento, la pareja prefiere llevar su relación lejos del ruido mediático, reforzando así el mensaje de Irene, que ha pedido respeto y ha reiterado: "Él es una persona anónima... Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo".

Portadas de Irene Rosales y su nuevo novio / Telecinco

Con una vida centrada en sus hijas y su día a día, Irene mantiene que está disfrutando, dejando claro que prefiere blindar su felicidad y la de su entorno. Mientras tanto, la imagen de Guillermo confirma que esta historia de amor avanza, aunque ambos eviten dar más detalles a los medios. Dejando en el aire si ha hablado con su exmarido y cómo cree que reaccionará a su nueva ilusión, Irene ha dejado a la prensa sin palabras al afirmar que aunque "no voy a entrar, no voy a entrar", la prensa "sois muy listos, en verdad sois muy listos".

Irene Rosales repareció en Telecino para participar como invitada en el programa ' Bailando con las estrellas', donde la prima de su ex, Anabel Pantoja, concursa de forma regular. en este espacio, Rosale hizo toda una declaración de intenciones. "Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experimentar nuevos retos, nuevas sensaciones..." Y así mismo ha sido, la sevillana ha demostrado que en los malos momentos se crece y ha brillado como una más frente al jurado de expertos. uciendo un resplandeciente conjunto de flecos color flúor, la exnovia de Kiko Rivera lo ha dado todo en la pista de baile al ritmo del la mítica canción de Marta Sánchez, 'Soy yo'. Una elección de canción sobre la que Pelayo Díaz le ha lanzado una pregunta: "¿No será una declaración de intenciones de tu nueva etapa como mujer empoderada?", y a la que la Sevilla respondía sin dudarlo: "Tengo 34 años y tengo que decir: "Soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar."

Antes de que abandonase la pista de baile, Jesús Vázquez agradecía a la invitada por su participación y finalizaba diciendo: "Nos alegra mucho que venir aquí te haya evadido de otros problemas."