Todo sobre la vuelta de La Oreja de Van Gogh: regreso apoteósico de Amaia Montero y la marcha inesperada de Pablo Benegas, ¿con Leire Martínez?

La historia de La Oreja de Van Gogh vuelve a sacudir el panorama musical español con un giro que pocos esperaban: el regreso de Amaia Montero y la salida de Pablo Benegas, uno de los miembros fundadores de la banda donostiarra, según ha desvelado el programa 'Buenos días, Javi y Mar', de Cadena 100. Tras meses de rumores, la vuelta de la vocalista original, ausente desde 2007, parece tomar forma en paralelo a la despedida de quien fue guitarrista y principal compositor del grupo durante tres décadas. Una noticia que marca un antes y un después en la trayectoria del quinteto más emblemático del pop español de los últimos 25 años.

En octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh anunciaba oficialmente la marcha de Leire Martínez, quien había tomado el relevo de Amaia en 2008. El comunicado, compartido por la propia banda, reconocía que se trataba de una “decisión dura y muy meditada”, adoptada tras una larga etapa de reflexión. Con Leire al frente, el grupo editó cuatro discos de estudio y consolidó su carrera en América Latina, pero, tras 17 años de colaboración, el ciclo llegaba a su fin. Desde entonces, los rumores sobre un posible reencuentro con Amaia Montero no dejaron de crecer, avivados por la propia artista, que en redes sociales se ha mostrado cada vez más activa y reconciliada con la música.

Ahora, esos rumores se han confirmado: Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh. Fuentes cercanas a la banda y distintos medios especializados han adelantado que la artista volverá como vocalista en una gira de reunión prevista para 2026. Será su reencuentro con Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, y marcará el regreso de la (casi) formación original que conquistó a toda una generación con canciones como ‘Rosas’, ‘La playa’ o ‘Puedes contar conmigo’. Su retorno, confirmado también por su entorno, supondrá el punto de partida de una nueva etapa para la banda donostiarra.

El movimiento más inesperado ha sido la marcha de Pablo Benegas, uno de los pilares creativos de La Oreja de Van Gogh. Su salida coincidió con los rumores que apuntaban a una posible alianza profesional con Leire Martínez, quien también se encuentra en proceso de definir su nuevo rumbo artístico. Sin embargo, el periodista Álex Padilla ha confirmado en las últimas horas que Benegas no continuará su carrera junto a Leire, desmintiendo así las especulaciones que habían circulado sobre un nuevo proyecto conjunto tras su salida del grupo.

Con este nuevo panorama, La Oreja de Van Gogh se encuentra en plena reconfiguración artística y personal. Amaia Montero se prepara para un retorno que los fans califican ya de “histórico”, mientras Leire Martínez emprende su camino en solitario y Pablo Benegas se despide de la formación que ayudó a construir desde sus inicios. En medio de este cruce de caminos, lo único seguro es que el legado del grupo continúa vivo y que su regreso, con o sin su formación clásica, promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más comentados de los próximos meses.