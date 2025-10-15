Comunicado del motivo de la cancelación de la boda de Makoke: "El amor verdadero se ve en los detalles"

Tres semanas antes de darse el 'sí quiero' en Ibiza con Gonzalo, Makoke anunciaba el aplazamiento de su boda debido al complicado trance de salud que estaba atravesando un familiar muy cercano. Devastada, y confesando que su novio estaba siendo su principal pilar en estos durísimos momentos, la tertuliana prefería no revelar de qué miembro de su familia se trataba.

Dando un paso al frente el 12 de septiembre -precisamente el día en el que la pareja iba a pasar por el altar- Marina Romero compartía una emotiva carta de amor dedicada a Javier Tudela, haciendo público el bache de salud que está atravesando, y el apoyo incondicional de su novio en su lucha contra la enfermedad.

"Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento. El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola (...) Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar.*En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti*Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir" publicaba en Instagram, desatando una oleada de mensajes de ánimo y de fuerza entre los que destacaban el de la propia Makoke y el de Anita Matamoros.

Centrada en el tratamiento contra la enfermedad que está recibiendo en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, volcada en los dos hijos que tiene en común con Tudela, Javi (4) y Bianca (1), y arropada por su familia en este momento tan complicado, Marina ha utilizado una vez más Instagram como una ventanita al mundo para revelar cómo se siente.

A través de sus historias, ha compartido un revelador texto de su íntima amiga Luna Serrat, en el que reconoce que "ya no me asusta ser sensible, porque desde mi sensibilidad no hay debilidad, mi sensibilidad es la forma más genuina de demostrar que amo la verdad".

"No creo que haya vulnerabilidad en una persona que puede ponerse en los zapatos de alguien cada vez que puede, no creo que exista vulnerabilidad en una persona que sabe apreciar las pequeñas cosas de la vida" destaca esta reflexión que la nuera de Makoke ha hecho suya, y que finaliza repitiendo que "ya no me asusta mi sensibilidad porque hoy creo que es la virtud más grande que pude encontrar en mí".