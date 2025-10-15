Polémica con la nueva relación de Irene Rosales: publican que "habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en casa de Kiko rivera y la sevillana"

Ayer Irene Rosales tomaba la palabra horas después de que saliese a la luz que ha recuperado la ilusión tras su separación de Kiko Rivera al lado de un empresario sevillano llamado Guillermo.

Esa misma tarde las revistas 'Semana' y 'Lecturas' adelantaban sus portadas, protagonizadas por la exnuera de Isabel Pantoja paseando de la mano y besándose con Guillermo, con el que se especula que su relación habría empezado a "forjarse" antes de romper definitivamente con el hijo de la tonadillera, y del que están saliendo cada vez más datos a la luz.

Como ha trascendido, el andaluz tendría 40 años y habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial -tiene una empresa que se dedica a ello- en el domicilio familiar de la instagrammer y Kiko. Muy atractivo físicamente, amante de los deportes y la aventura, Guillermo también se habría separado recientemente y tendría un hijo adolescente y, como ha revelado la periodista Lorena Vázquez, habría 'compaginado' su incipiente romance con la exmujer del Dj con otras dos chicas.

Informaciones que han hecho que Irene saque las 'garras' por su nuevo amor y emita un comunicado urgente en redes sociales para pedir que se respete la intimidad de su novio.

"Debido a todo lo que está ocurriendo en los últimos días (y entendiendo perfectamente el interés y el impacto de las noticias) solo quiero pedir algo desde el corazón: por favor, respetemos la intimidad de las personas anónimas" comienza su mensaje publicado a través de sus stories, que parece dirigido a la prensa.

Como ha explicado sin entrar en detalles -aunque todo apunta a que se referiría al hijo de su pareja- "hay menores de edad involucrados, y no quiero ver ni una sola imagen, ni siquiera con la cara tapada, difundida públicamente". "Son personas ajenas a todo esto, y merecen tranquilidad y respeto" ha reivindicado.

Rotunda, Irene ha expresado que "yo entiendo que soy una persona conocida y que todo lo que me rodea puede ser noticia, pero la noticia soy yo, no una familia ni unas personas que no pertenecen a este mundo". "Os pido, por favor, que dejéis de buscar, de señalar o de compartir contenido donde aparezcan ellos y que se eliminen las publicaciones en las que haya un menor" ha insistido, pidiendo una vez más que se respete algo "tan básico como la intimidad" de Guillermo, al que intentando mantener al margen del revuelo mediático que se ha creado tras salir a la luz su relación, no se ha referido directamente en ningún momento.

El programa el tiempo Justo, que presenta Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, mostró por primera vez las imágenes de Guillermo, que respondió con brevedad y cortesía a los reporteros: “Nada, nada. Muchas gracias”, respondió él con educación, dejando claro que prefiere mantener su vida privada en un segundo plano.La periodista Leticia Requejo aportó información de primera mano tras hablar con los protagonistas de esta historia de amor.

“He podido hablar tanto con Irene como con Guillermo. Me he encontrado a un chico educadísimo, muy amable, que no quiere entrar en polémicas. Lo único que me aclara es que ambos están solteros y que su relación ha comenzado con toda normalidad”, explicó Leticia.