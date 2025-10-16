Bombazo, esta es la actriz que tiene una nueva ilusión: "Estoy muy feliz"

Siempre discreta con su vida sentimental, Vanesa Romero ha dejado entrever que vuelve a estar ilusionada tras su ruptura con Santi Burgoa en junio de 2024 después de dos años de amor marcados por los ataques que la ex del periodista, Alba Carrillo, les dedicó en más de una ocasión.

La actriz ha reaparecido en la presentación de los nuevos productos de la gama cosmética de Lidl, Cien, y además de revelar cuáles son sus secretos de belleza para lucir radiante a sus 47 años, ha respondido con una gran sonrisa y unas enigmáticas palabras a la pregunta de si le ha cogido "miedo" a volver a enamorarse después de sus rupturas sentimentales con Alberto Caballero -con el que compartió 7 años de su vida y se casó en 2012, un año antes de su separación-; el músico Alberto Jiménez, con el que estuvo 5 años y al que llegó a definir como el hombre de su vida; y el productor musical Emilio Esteban antes de conocer a Santi en el verano de 2022.

"Pues la verdad que estoy en un momento de mi vida muy feliz, muy contenta a nivel personal y a nivel profesional. O sea que en este momento estoy encantada de la vida, me sonríe la vida" ha confesado, dejando en el aire si hay alguien especial en su corazón con un brillo especial en sus ojos: "Estoy muy feliz. Estoy muy feliz".

Respecto a los básicos de belleza que no pueden faltar en su rutina diaria, Vanesa nos da la clave para presumir de una piel perfecta como la suya. "Desmaquillante, agua termal y luego mi crema hidratante y mi factor de protección. Eso fundamental es sí o sí. Y la limpieza es fundamental, por mi trabajo estoy con maquillaje y es importante limpiarme bien la piel todas las noches, y de alguna manera para que se oxigene, ¿no? Y luego yo tengo una piel bastante delicada y le intento mimar" explica.

Además, como reconoce, "me gusta cuidarme en todo, es una cuestión de equilibrio. Siempre he pensado que somos lo que comemos y hay que cuidar nuestra carcasa, nuestra piel, nuestro pelo y a la vez a mí me sirve de terapia. Es ese momento de desconexión con la rutina, con el estrés del día a día y llegas contigo, a tu casa, te dedicas ese momento de autocuidado, de autoamor, automimo y a mí me encanta. Son momentos especiales".

"Y día sí día no salgo a correr, que me ayuda también a desestresarme mentalmente y para mí hay momentos que salgo y digo, hoy a quién le apetece, con el frío y tal.P ero al final es también una cuestión mía mental y me gusta ir superando esas propias barreras que aparecen y decir, no, no pasa nada, puedo, no lo pienso, y, bueno, al final es una lucha que es un entrenamiento mental y me gusta. Me gusta, la verdad" añade.

Evento

Un evento en el que la actriz se ha pronunciado emocionada sobre el reciente fallecimiento de su compañero en 'La que se avecina' Jimmy Shaw a causa de un cáncer de páncreas. "Muy triste, muy triste. La verdad, era un tipo encantador muy divertido, con una energía muy bonita y, nada, cuando me enteré me dio muchísima pena. Muy triste" desvela.