Bustamante aclara su relación actual con su ex Paula Echevarría y emite un claro mensaje: "Si lo veis, denuncies y ayudéis a los que lo sufran"

Inmerso en la recta final de su gira 'Inédito', David Bustamante ha visitado este miércoles el plató de 'El Hormiguero' y, con la naturalidad que le caracteriza, no ha dudado en 'entrar en materia' después de meses en os que su físico ha estado en el ojo del huracán y ha respondido a la pregunta de Pablo Motos de por qué cree que es un tema tan recurrente de conversación si engorda o adelgaza, como ha sucedido en los últimos tiempos.

"A mí lo que me molesta es que, con todas las cosas que hago, de lo único que hablen es de algo que a ellos no les importa para nada. Porque además les da igual. No lo hacen por mi bien" ha expresado dolido, dejando claro que "soy consciente de dónde me encuentro en cada momento y necesito mis tiempos, cada uno tenemos un espejo en casa para saber cómo estamos".

Jota Caral

Como ha revelado, la clave de que ahora esté en su mejor momento y esté en boca de todo el mundo su torso trabajado, la constanzia, el deporte y la alimentación saludable: "Me levanto cada mañana a las 5.30-6.00, camino en ayunas, luego entreno, y por la noche hago una hora o una hora y media de cardio" ha explicado, apuntando que ahora en su dieta están prohibidos alimentos como "hidratos, harinas, azúcares, alcohol o refrescos".

Un cambio físico que aplaudía hace unos días ante las cámaras de Europa Press Paula Echevarría, madre de su hija Daniela (17) y con la que tiene una relación cordial desde que se separaron en 2017. "Está on fire vamos" ha exclamado la actriz, defendiendo que el peso de David no debería ser objeto de debate público y que "estaba igual de bien ante sde su cambio. Cada persona sabe por las etapas por las que pasa y lo que le apetece en cada momento".

Unas bonitas palabras a las que Bustamante ha respondido a su salida de 'El Hormiguero' cuando, demostrando su cercanía, no ha dudado en bajarse del coche para atender a los fans que le esperaban, firmando autógrafos, haciéndose selfies y repartiendo sonrisas para agradecer tanto cariño: "Claro, normal, nos apoyamos todos" ha reconocido, confirmando la maravillosa relación que tiene con su exmujer.

Además, no ha dudado en acceder a la petición de una de sus seguidoras, enviando a través de su teléfono un mensaje contra el bullying: "que seamos conscientes todos de que el bulling hace mucho año y que, por favor, si lo veis, denuncies y ayudéis a los que lo sufran" ha expresado.