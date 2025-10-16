Cayetana Guillén Cuervo reaparece tras anunciarse el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh, así ha sido su reacción
La actriz es muy amiga de la cantante
Cayetana Guillén-Cuervo ha desafiado a las cámaras de prensa dejándose ver por primera vez tras hacerse pública la noticia de la semana: la vuelta de 'La Oreja de Van Gogh' junto con Amaia Montero. Una noticia que ya anticipó la presentadora de televisión hace unos meses y que le costó la relación de amistad con la artista.
Sin ninguna mala intención, una 'pregunta trampa' en la que se afirmaba que Amaia volvía con 'LODVG' hacía a Cayetana confirmar de alguna forma lo que era un secreto a voces: "Yo lo sé desde hace mucho, pero le prometí, pero es que no se lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado', ya sabéis que es la madrina de mi hijo, me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie".
Unas palabras que no sentaron nada bien a Montero al enterarse de que su amiga había tenido un desliz ante los medios de comunicación y había confirmado lo que era un secreto a voces... desde entonces, Cayetana no ha vuelto a hablar de Amaia, pero parece que tampoco ha retomado la relación con ella.
Reaparición
Este jueves, la actriz ha reaparecido ante las cámaras y, en vez de atender a los reporteros como de siempre ha hecho, ha preferido no bajar la ventanilla del taxi en el que iba subida. De esta manera, Cayetana ha preferido quedarse al margen tras confirmarse oficialmente la vuelta de su examiga al grupo.
