Cristina Pedroche hace arder las redes tras su última publicación: "¿Qué te has hecho?"

Tras dar a luz por segunda vez, Cristina Pedroche ha hecho arder las redes tras su última publicación: "¿Qué te has hecho?".

Y es qe la presentadora ha mostrado una imagen visitando un estudio de tatuaje. Y ante eso, muchos se han lanzado a preguntarle si se podía hacer un tatuaje estando en lactancia porque habían escuchado que no es así. De hecho, casi todas las preguntas, tal y como mostró ella a través de una story en su perfil oficial de la red social de Instagram, iban por el mismo camino.

Pero tampoco faltaron los que quisieron saber qué se había hecho. Cristina ha contestado que sí se puede tatuar durante la lactancia y que en esta ocasión no se había hecho ningún tatuaje nuevo (ya tiene cuatro), sino que se había ido a repasar uno que ya tenía hecho.

Publicación de Cristina Pedroche. / Instagram

Cristina Pedroche comenzó su carrera profesional en el mundo del modelaje, tras incorporarse a una reconocida agencia de modelos y actores. Durante esta etapa, posó para catálogos y revistas de gran prestigio y fue imagen de importantes campañas publicitarias de marcas como Movistar y Tampax. Al mismo tiempo, hizo pequeñas apariciones en series populares como "Yo soy Bea" y "Sin tetas no hay paraíso" en 2009. Ese mismo año marcó su entrada en el mundo de la televisión, debutando como reportera en EATV, canal de videojuegos propiedad de Electronic Arts.

Su gran salto a la fama televisiva llegó en 2010 cuando se unió al programa "Sé lo que hicisteis..." en La Sexta, ocupando el lugar de Pilar Rubio como reportera. Permaneció en el espacio hasta su final en 2011. Poco después, asumió un rol similar en "Otra Movida", emitido en Neox, desde agosto de 2011 hasta junio de 2012. Durante esta etapa, su simpatía y naturalidad en pantalla la convirtieron en un rostro habitual en revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, Cristina dio el salto a la radio al unirse al programa "Yu: no te pierdas nada" junto a Dani Mateo en Los 40 Principales. Posteriormente, también colaboró en "Anda Ya", dentro de la misma emisora. En marzo de 2013, su actividad en redes sociales la llevó a hacer historia al convertirse en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en Twitter. A finales de ese año, regresó a La Sexta para formar parte del equipo de "Zapeando", conducido por Frank Blanco.

Apariciones en ficción y nuevos proyectos

En febrero de 2014, participó en un capítulo de la séptima temporada de "La que se avecina". Un mes más tarde, hizo una aparición especial en "Aída", y en octubre del mismo año, actuó en dos episodios de "Águila Roja". Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, fue la encargada de presentar los Neox Fan Awards y también colaboró en "Los viernes al show" en Antena 3.

En diciembre de 2014, firmó un contrato de larga duración con el grupo Atresmedia, consolidando su posición dentro de la televisión española. Ese mismo mes, generó gran polémica al presentar las campanadas de fin de año con un vestido transparente, acaparando la atención mediática. En 2015, se ausentó temporalmente de "Zapeando" para conducir en solitario el regreso de "Pekín Express", primero en Antena 3 y luego en La Sexta, en 2016.

En 2018, renovó su contrato con Atresmedia. Volvió a protagonizar las campanadas desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote, luciendo un traje con escultura de vidrio que volvió a ser tema de conversación. En septiembre de 2019, se incorporó como colaboradora a "El hormiguero 3.0" durante la temporada 2019-2020.

En diciembre de 2019, volvió a presentar las campanadas, por quinta vez consecutiva, destacando por un diseño que simulaba una mascarilla, como homenaje a las personas afectadas por la pandemia del COVID-19. En 2021, asumió la conducción del reality "Love Island" y repitió como presentadora de las campanadas de Nochevieja.

Retransmisión

En diciembre de 2022, volvió a liderar la retransmisión junto a Chicote, logrando ser líder de audiencia por segundo año seguido. Repitió este éxito en 2023, aunque en 2024 perdió el primer puesto frente a TVE, rompiendo una racha de liderazgo que había mantenido en los años anteriores.