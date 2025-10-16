Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El detalle del look que llevó la Reina Letizia a Roma y del que muy pocas personas se han dado cuenta

Es embajadora para la Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

El detalle del look que llevó la Reina Letizia a Roma y del que muy pocas personas se han dado cuenta / Casa Real

Benito Domínguez

Tremendo papel el que ha desempeñado la Reina Letizia en Roma como embajadora para la Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, hubo un detalle del look que llevó en este viaje del que muy pocas personas se han dado cuenta.

Y es que la esposa de Felipe VI se decantó por un rojo español en un look sastre sencillo y minimal, en contraste con una blusa lady en color beige. Y, por supuesto, no iba a faltar el guiño a italia, algo que consiguió con un bolso floral de la frma Furla.

Letizia, a la derecha, aplaude al Papa.

Destacar

Sin duda, tal y como puede verse en las fotografías distribuidas por la Casa Real, la Reina Letizia consiguió destacar entre todos los presentes, dejando a la corona española en muy buen lugar.

