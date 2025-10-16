El detalle del look que llevó la Reina Letizia a Roma y del que muy pocas personas se han dado cuenta

Tremendo papel el que ha desempeñado la Reina Letizia en Roma como embajadora para la Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, hubo un detalle del look que llevó en este viaje del que muy pocas personas se han dado cuenta.

Y es que la esposa de Felipe VI se decantó por un rojo español en un look sastre sencillo y minimal, en contraste con una blusa lady en color beige. Y, por supuesto, no iba a faltar el guiño a italia, algo que consiguió con un bolso floral de la frma Furla.

Letizia, a la derecha, aplaude al Papa. / Casa Real

Destacar

Sin duda, tal y como puede verse en las fotografías distribuidas por la Casa Real, la Reina Letizia consiguió destacar entre todos los presentes, dejando a la corona española en muy buen lugar.