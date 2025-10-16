La infanta Elena y su hija Victoria Federica, unidas por el mundo de los toros

El mundo de los toros unió esta semana a la infanta Elena y su hija Victoria Federica. Y es que ambas participaron en eventos sobre esta temática.

La última de ellas, Vic, acudió a la primera edición de la Feria de Mayo donde, entre otras actividades, se organizará el Salón Internacional de Moda Castiza. Tal y como cuentan en Informalia, la hija de la infanta Elena acudió con un total look negro de cuero con una camisa de corte clásico y una falda midi. También llevaba un bolso negro con varios claveles rojos y zapatos de tacón con punta redonda.

Premios Taurinos

La infanta, por su parte, presidió la XXIII edición de los Premios Taurinos de Telemadrid a la que acudió con una falda idi plisada de seda en color azul marino, chaqueta blanca de corte estructurado con botones en plata y blusa de organza estampada en blanco y negro, además de zapatos de tacón sensatos.