Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La infanta Elena y su hija Victoria Federica, unidas por el mundo de los toros

Esto es lo que ha ocurrido

La infanta Elena y su hija Victoria Federica, unidas por el mundo de los toros

La infanta Elena y su hija Victoria Federica, unidas por el mundo de los toros / Telecinco

Benito Domínguez

El mundo de los toros unió esta semana a la infanta Elena y su hija Victoria Federica. Y es que ambas participaron en eventos sobre esta temática.

La última de ellas, Vic, acudió a la primera edición de la Feria de Mayo donde, entre otras actividades, se organizará el Salón Internacional de Moda Castiza. Tal y como cuentan en Informalia, la hija de la infanta Elena acudió con un total look negro de cuero con una camisa de corte clásico y una falda midi. También llevaba un bolso negro con varios claveles rojos y zapatos de tacón con punta redonda.

Noticias relacionadas y más

Premios Taurinos

La infanta, por su parte, presidió la XXIII edición de los Premios Taurinos de Telemadrid a la que acudió con una falda idi plisada de seda en color azul marino, chaqueta blanca de corte estructurado con botones en plata y blusa de organza estampada en blanco y negro, además de zapatos de tacón sensatos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  3. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
  6. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  7. Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
  8. El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica

El pueblo más alto y antiguo de Mieres muestra su historia: San Justo inaugura una singular exposición fotográfica en la que repasa la transformación del pueblo en 80 años

El pueblo más alto y antiguo de Mieres muestra su historia: San Justo inaugura una singular exposición fotográfica en la que repasa la transformación del pueblo en 80 años

Nuria Roca explica su "relación abierta" con Juan del Val, Premio Planeta 2025: "Si es infiel ya veré qué hago"

Nuria Roca explica su "relación abierta" con Juan del Val, Premio Planeta 2025: "Si es infiel ya veré qué hago"

VÍDEO: Así fue la intervención de Bomberos y Policía Local en la Avenida Constitución

VÍDEO: Así fue la intervención de Bomberos y Policía Local en la Avenida Constitución

El solicitado bar de carretera asturiano donde arrasa la fabada, pote, cabrito, callos y maninas de cerdo: "Chigre auténtico"

El solicitado bar de carretera asturiano donde arrasa la fabada, pote, cabrito, callos y maninas de cerdo: "Chigre auténtico"

Primera individual del madrileño Mariano Matarranz en el Bellas Artes de Asturias, con obra reciente

Primera individual del madrileño Mariano Matarranz en el Bellas Artes de Asturias, con obra reciente

VÍDEO: Hallado el cadáver de un pamplonés de 79 años desaparecido hace varios días en Llanes

VÍDEO: Hallado el cadáver de un pamplonés de 79 años desaparecido hace varios días en Llanes

La piscina del barrio gijonés de El Coto ganará en ahorro de agua, gas y electricidad

La piscina del barrio gijonés de El Coto ganará en ahorro de agua, gas y electricidad

"Noté un '¡pum!' y el doctor empezó a llorar": la dura travesía al éxito de Santi Cazorla, con Sid Lowe

"Noté un '¡pum!' y el doctor empezó a llorar": la dura travesía al éxito de Santi Cazorla, con Sid Lowe
Tracking Pixel Contents