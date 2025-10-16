El problema de ceguera que sacude al hijo de Carmina Ordóñez: "Tiene menos de un 17% de visión"

Tras varios meses residiendo en un pequeño pueblo de Cuenca después de tomar la dolorosa decisión de dejar Madrid por la dificultad de encontrar un hogar para comenzar de cero -teniendo en cuenta que sus ingresos se limitan a las aportaciones de los suscriptores de su canal de Youtube y que la polémica le persigue tras ser desahuciado en marzo de 2023 por impago del alquiler- Julián Contreras Jr. hacía las maletas de nuevo para comenzar una nueva vida.

El 24 de abril se confirmaba la noticia. El hijo de Carmen Ordóñez y su padre, Julián Contreras -que sufre una enfermedad degenerativa en la visión- ponían rumbo a Córdoba, donde residen en una urbanización a las afueras de la ciudad que cuenta con todo tipo de comodidades, como piscina y gimnasio, y cuyo precio ronda los 600 euros al mes.

Integrado y adaptándose poco a poco a su nueva realidad, Julián ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y nos ha contado qué tal se encuentra tras activar las alarmas sobre su salud al confesar que sufría fuertes dolores de espalda y llevaba varios días sin poder dormir: "Pues... ¿cómo me ves? Yo por dentro no sé, pero vamos, muy bien, muy bien. Estoy muy bien". "Fue por las almohadas. Es que hasta que uno acierta con las almohadas... A las almohadas las carga el diablo a veces" ha apuntado con una sonrisa, asegurando que "por suerte estoy fenomenal".

"En Córdoba estoy muy bien, acostumbrándome al clima, a la gente, a la temperatura... Creo que resisto mejor el calor que el frío y la verdad que muy bien, estamos todos muy contentos" ha añadido. "Lo importante es estar bien y lo estoy. Así que ahí seguimos con el canal, con los proyectos y con toda la ilusión. El canal va muy bien, poco a poco, creando una buena comunidad que es lo importante y estoy contento" confiesa.

Ahora, tal y como informa el canal de Mediaset Outdoor, Julián Contreras está atravesando una etapa muy difícil marcada por el delicado estado de salud de su padre. Fue el pasado verano cuando el que fuera marido de Carmina Ordóñez tuvo que ser intervenido para tratar de mejorar su situación. Al artista le diagnosticaron dos glaucomas, uno en cada ojo. Una enfermedad sin cura que sigue avanzando, a pesar de esta delicada operación. Un proceso de deterioro del que ahora ha hablado el exconcursante de 'GH VIP' dando la última hora y todos los detalles en una entrevista que ha concedido a la revista 'Lecturas'.

La enfermedad del padre de Julián Contreras afecta al nervio óptico y en el punto en el que está este ya está muy tocado y sin posibilidad de una recuperación. Al contrario, el deterioro visual sigue siendo progresivo. De ahí que el exconcursante de 'Supervivientes' haya ironizado con la situación y la falta de movimiento de su hermano Francisco Rivera. "Tanto le duele... ¡Chico, ven a verle que dentro de un año no te va a ver!", ha recalcado.

Por último y en relación a este tema que tanto le duele, Julián Contreras ha querido reflejar el día a día tan difícil que él y su padre viven a causa de esta enfermedad. "Mi padre es absolutamente dependiente. Quedarse ciego es muy duro. Reírse de esto, es de ser una miserable. Y una de dos, o Lourdes es miserable o se ha vuelto miserable al lado del que está. Me parece cruel, vengativa", ha remarcado el hijo menor de Carmina Ordóñez.